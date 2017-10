Die Berliner Bildhauerin Isa Genzken hat am Samstag den Kaiserring 2017 der Stadt Goslar erhalten. Die 68-Jährige nahm die Auszeichnung bei einem Festakt in der historischen Kaiserpfalz entgegen. Nach Ansicht der Jury führt Genzken seit mehr als 30 Jahren "den internationalen Diskurs der Bildhauerei mit an".

Der Kaiserring gilt als einer der weltweit bedeutendsten Preise für moderne Kunst. Frühere Preisträger sind unter anderen Christo, Joseph Beuys, Max Ernst und Georg Baselitz.

Isa Genzken, die unter anderem an der HdK Berlin und an der Kunstakademie Düsseldorf studierte, ist bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. 2013 war ihr eine Retrospektive im Museum of Modern Art in New York gewidmet. Von 1982 bis 1993 war Genzken mit dem Maler Gerhard Richter verheiratet.