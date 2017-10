Live in der radioeins-Dachlounge - Ein Jagger über den Dächern von Berlin

02.10.17 | 15:14 Uhr

Wer ganz genau hinschaut, erkennt schon eine gewisse Ähnlichkeit. Denn Chris ist der kleine Bruder vom großen Mick Jagger der Rolling Stones. Doch musikalisch macht er sein ganz eigenes Ding. Blues. Und das schon seit Jahrzehnten. Von A. Nestmann und J. Mikol

Es ist kurz nach 9 Uhr am Morgen, die Sonne geht gerade auf und taucht den Himmel in ein warmes Gelb. Lässig gekleidet, auf dem T-Shirt Bierdosen, das graue, etwas länger gewachsene Haar sympathisch verwuschelt. So erscheint Chris Jagger im "Schönen Morgen" von Radioeins - und das, obwohl er das frühe Aufstehen nicht sonderlich mag.

Chris Jagger Live Interview und Songs: "Baby Is Blue", "Snow On The Mountain"

Das Publikum schon. Die Radioeins-Hörer überwiegend aus Berlin, manche aber sogar aus Chemnitz und München angereist, sind schon seit halb sieben da, um den Radioleuten bei ihrer Morningshow live zuzuschauen.

Chris Jagger ist der heutige musikalische Gast und überrascht das Publikum mit recht guten Deutschkenntnissen, wobei er selbst sein Deutsch als "ein bisschen schlecht" einschätzt. Beigebracht habe ihm das als Schüler "ein Scottsman mit ein Bein. Er had sehr gern sing deutsche Drinkingsongs" wie der 69-Jährige erzählt.

Angesprochen auf seinen berühmten Bruder Mick, weicht er zunächst äußerst charmant aus. "No, es ist sehr gut. Alles ist sehr gut hier in Berlin. Sehr schönes Morgen, nicht wahr, schönes Wetter." Dann fährt er fort, schlussendlich sei es doch natürlich - viele Menschen hätten einen Bruder oder eine Schwester. Ebenso natürlich, wie er zwangsläufig darauf angesprochen wird. Am Wochenende werde er seinen Bruder auch treffen, in einem kleinen Dorf namens Düsseldorf, so Chris. Da werde er sich ein Konzert von Mick anschauen.

radioeins-Dachlounge Der "Schöne Morgen" sendet noch bis Freitag, 6. Oktober live aus der radioeins-Dachlounge. Sie können jeweils von 7 bis 10 Uhr live dabei sein. Jeden Abend ab 19 Uhr bis Ende Dezember gibt es den Abend live vom Dach. Der Eintritt ist kostenlos. Wo? 14. Stock des rbb-Fernsehzentrums, Masurenallee 16-20, Berlin-Charlottenburg

Auch wenn er der ewige "kleine Bruder" ist: Chris Jagger macht seit den 1970er Jahren Musik. Auf seinen Alben bluest und jammt er unter anderen mit Künstlern wie David Gilmore, Gitarrist und Sänger von Pink Floyd, Eurythmics-Gitarrist Dave Stewart oder Jazzbassist Danny Thompson.



Neben der Musik erstreckt sich seine Karriere über viele künstlerische Bereiche - von Modedesign über Schauspiel und Theater, bis hin zum Journalismus. So moderiert er gemeinsam mit John Peyton die Radioshow "The Blueseum Of Fine Art" bei KFFA, einem Privatradiosender in Arkansas.

Cappuccino zum Wachwerden

Sein mittlerweile zwölftes Album kommt am 20. Oktober in die Plattenläden. "All The Best" heißt es und enthält, wie der Name schon vermuten lässt, feinste Songs aus den vergangenen 20 Jahren seiner Musikkarriere, sowie einige neue Stücke.



Zwei Songs spielt Chris Jagger dann auch in der in der Radioeins-Dachlounge, ganz minimal und akustisch mit Gitarre und Mundharmonika: "Baby Is Blue" (2001) und "Snow on The Mountain" (1994). Danach zieht es ihn an die Bar - ein Cappuccino zum Wachwerden soll es sein.