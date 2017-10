Das Ehepaar Quangel erhält die Nachricht vom Kriegstod des Sohnes. Wie sich die beiden aufgerüttelt daran machen, hunderte von Postkarten gegen Hitler und die Nazis zu schreiben und zu verteilen, das beschreibt Hans Fallada in seinem berühmten Roman "Jeder stirbt für sich allein". Ilan Ronen und das Habimah-Ensemble erzählen den Stoff in knapp drei Stunden als Stationendrama nach.

All die Kriecher, Opportunisten, Halsabschneider und Verräter, die kuschen oder versuchen, Kapital aus der schlechter werdenden Versorgungssituation zu schlagen, werden als Fieslinge vorgeführt. Der Hausnazi und die Gestapo bellen. Es ist bemerkenswert wenig Platz für Zwischentöne und eine komplexe Figurenzeichnung. Dräuende Musikuntermalung und die gelegentlichen Filmzuspielungen untermauern die schlichte Dramatik. Jeder Szenenwechsel wird mit Falladas Kapitelüberschriften zum Tippgeräusch einer Schreibmaschine auf die Leinwand projiziert. Psychologisch einfühlsam zeigt sich das israelische Vorzeigetheater in dieser Inszenierung nicht.

1917 in Moskau gegründet, vorübergehend in Berlin zuhause, siedelte sich das Ensemble Habimah 1931 in Tel Aviv an. Diese Spielzeit feiert es seinen 100. Geburtstag. Regisseur Ilan Ronen war lange künstlerischer Leiter und er hat in Berlin schon viel beachtet am Kurfürstendamm inszeniert. Seine Tochter Yael Ronen ist Hausregisseurin am Gorki.

Mag sein, dass ein Stoff um kleine Widerstandskämpfer wie die Quangels in Israel nicht so leicht zu vermitteln ist. Jedenfalls hält sich Ronens Inszenierung ausführlich bei der Gestapo auf, ihren Verhören, Foltermethoden, ihrer abgrundtiefen Niedertracht. Gezeigt wird, wie durch Denunziation und politische Morde die sogenannte Volksgemeinschaft zersetzt wurde. Als die alliierten Bomben auf Berlin niederprasseln, ist nur noch ein Mieter im Mehrparteienhaus übrig. Ein starkes Schlussbild am Tag des AfD-Einzugs in den Bundestag.