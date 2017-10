Zunächst klingt das ganz vernünftig: Ein traditionsreiches Revuetheater, sogar von der New York Times und dem Guardian gelobt, will den guten Osten repräsentieren und sich abgrenzen vom dumpfen Mief der AfD-Wähler. Der Tenor: Es gibt uns auch im Osten, uns aufrechte Demokraten, wir stehen für unsere ausländischen Mitarbeiter und Zuschauer ein, wir schützen sie, so das Fanal des Friedrichstadtpalast-Intendanten Bernd Schmidt, der keine AfD-Wähler mehr im Publikum haben will.