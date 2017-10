Inforadio | 14.10.2017 | 07:44

Vor 30 Jahren spielte "Element of Crime" in der Zionskirche - Von Ostberliner Glatzen und prügelnden Skinheads

Ohne Erlaubnis der Ostberliner Kulturbehörden und in Sorge vor einem Eingreifen der Stasi spielte die Band Element of Crime im Oktober 1987 in der Zionskirche in Mitte. Zum Ende des Konzerts wurde das Publikum tatsächlich attackiert - von Rechten. Von Matthias Bertsch

Die Zionskirche steht da, wo der Mitte-Chic-Boulevard startet: am Anfang der Kastanienallee. Dass diese Kirche mitten in Ostberlin vor 30 Jahren von Neonazis überfallen wurde, ist den meisten Neubewohnern des Bezirks wohl unbekannt. Was war passiert? Am 17. Oktober hatte die Gemeinde einen Konzertabend in der Kirche angekündigt. Zwei Bands sollten spielen. So stand es auf den handgemalten Plakaten. Eine der beiden Kapellen hieß "Element of Crime" und stammte aus Westberlin. Die Gruppe hatte persönliche Kontakte in den Ostteil der Stadt und hatte bereits im Juli 1987 ein erstes Konzert in Ostberlin gegeben - dies allerdings mit Touristenvisum und ohne staatliche Erlaubnis.



Am Abend des 17. Oktober dann fand das zweite Konzert der damals bereits recht bekannten Gruppe statt, und mehr als 1.000 Ostberliner hatten von dem Konzert Wind bekommen. Nur für dieses Konzert waren sie in die Zionskirche gepilgert.



Gerechnet wurde eher mit der Stasi

Die Kirche ist überfüllt. Um 20 Uhr dann tritt zunächst die Ostberliner Punkband "Die Firma" auf. Im Anschluss dann spielen die von den meisten Besuchern heiß erwarteten Westberliner Musiker "Element of Crime". Als das Konzert dann bereits vorbei ist, die Musiker bereits ihre Instrumente einpacken, entsteht Tumult in der Kirche. "Element of Crime"-Bandgründer Sven Regner beschreibt, dass er zu diesem Zeitpunkt durchaus damit rechnete, dass die Ostberliner Polizei anrückt: "Wir guckten hoch und dann kam so Geschrei und die Leute wogten von links nach rechts plötzlich so rüber und alle dachten: Die Polizei ist jetzt da und verhaftet Leute oder haut da rein." Ebenso überrascht wie Regner waren auch die Gäste. Der Ostberliner Musiker und Autor Ronald Galenza, damals 26 Jahre alt, erzählt, dass auch er damals zunächst nicht wusste, was da nun passierte: "Wir drehten uns um und sahen, wie 30 entfesselte, enthemmte Glatzen, erkennbar als Neonazis-Skinheads, unter dem Gebrüll von rassistischen und antisemitischen Parolen 'Juden raus aus Ostberlin' in die Kirche stürmten." Die Meute habe jeden Gast in der Kirche angegriffen. "Sie prügelten, schubsten. Die haben auf alles eingeschlagen, was ging. Andere standen immer mit ihren Fäustchen und wollten dagegenhalten. Die wurden einfach zur Seite getreten und flogen in die Ecke. Das dauerte zehn Minuten, das war eine Attacke, ein Überfall." Galenza flieht mit einem Freund aus der Zionskirche und versucht Volkspolizisten in der benachbarten Kastanienallee zum Eingreifen zu bewegen: "Die haben uns angegrinst. 'Geht nach Hause, hier ist alles unter Kontrolle.'"

Auch als Galenza und sein Freund beharrlich bleiben, werden sie von der Polizei abgewiesen: "'Gehen Sie bitte hier weg!' - Das war wie ein Platzverweis, wir sollten gehen, das war für uns unfassbar, das war ein Schock. Ich bin dann noch mit meinem Freund Ebi zu Bekannten gegangen, wir haben dann geheult, weil sich die ganze Spannung dann erst löste." Erst am nächsten Tag habe er mit weiteren Freunden gesprochen: "Wir haben überlegt: 'Was war das, wo kamen die her?'"

Blick in das Kirchenschiff der Zionskirche

Verleugnet und verharmlost

Erst später wird bekannt, was hier passiert war: Die Täter waren rechte Skinheads, die mit viel Alkohol den Geburtstag eines Kameraden gefeiert hatten. Sie hatten sich in der Vergangenheit immer wieder Auseinandersetzungen mit den Punks in Ostberlin geliefert und als der Vorschlag dann aufkam, das Punkkonzert "aufzumischen", wie sie es ausdrücken, machten sich rund 30 von ihnen auf den Weg in die Zionskirche. Dort prügelten sie dann wahllos auf die Konzertbesucher ein.



Die SED verharmloste den Angriff zunächst als Auseinandersetzung unter Rowdys. Als allerdings Medien im Westen über den brutalen Überfall berichten, lässt sich diese Version schließlich nicht mehr aufrechterhalten und die SED-Führung muss einräumen, dass es auch in der DDR Neonazis gibt.



Jörg Zickler gehörte damals zur sogenannten Basisgruppe "Kirche von Unten", die das Konzert in der Zionskirche organisiert hatte. Er und seine Mitaktivisten wollten dafür sorgen, "dass endlich die Neonazi-Geschichte thematisiert wurde, die ja bis dahin immer noch so staatlicherseits als Rowdytum abgetan wurde".



Schon lange vor dem Konzert hatte es Angriffe von Neonazis auf andere Jugendgruppen gegeben: "Die waren auf Straßen und so weiter präsent. Und dadurch war das ein wichtiges Signal, dass das jetzt auch mal öffentlich thematisiert werden konnte."

Die Nazis hatten es nicht auf uns oder auf die andere Band abgesehen, sondern auf die Organisatoren, die für die Nazis die linken Zecken waren und denen eine aufs Maul zu geben, das war deren Bewegrund. Jakob Ilja, Gitarrist von Element of Crime

Erst auf Druck härtere Strafen

Monate später kam zu einem Prozess, bei dem einige der Schläger verurteilt wurden. Da die Öffentlichkeit über das geringe Strafmaß empört war, wurde es auf Druck der Parteiführung erhöht. Mit dem Problem, dass die DDR selbst – mit ihren autoritären Strukturen und der antifaschistischen Ideologie – eine rechtsextreme Jugendkultur förderte, wollte sich der Staat allerdings nicht beschäftigen, sagt Wenke Rottstock, ebenfalls aktiv in der "Kirche von Unten". Ihr ist es wichtig, dass das Geschehene in Erinnerung bleibt: "Gerade hier im Kiez sind 90 Prozent, vielleicht sogar über 90 Prozent weggezogen. Gentrifiziert." Viele Bewohner jetzt wüsten gar nicht, was in der Zionskirche damals passiert ist. "Ich denke, man sollte den Leuten das sagen“, meint Rottstock. Mit Blick auf die aktuelle Situation ist die Aktivistin besorgt. Sie habe für das Konzert in Erinnerung an die Ereignisse vor 30 Jahren rund um den Zionskirchplatz viele Plakate aufgehängt, doch schon sehr bald seien diese verschwunden gewesen: "Aktuell ist alles abgerissen worden, und alle Flyer sind komplett eingezogen und zerrissen und in den Mülleimer geschmissen." Den Erfolg der Musiker von "Element of Crime" konnten die Neonazis von damals mit ihrer Attacke nicht verhindern. Das Album "Try to be Mensch" aus dem sie damals in der Zionskirche spielten, verkaufte sich über 10.000 Mal. Und einige Musiker von "Die Firma" spielen heute bei Rammstein.

