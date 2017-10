Audio: Inforadio | 26.10.2017 | Jakob Bauer

Konzertkritik | Aldous Harding in Berlin - Wieso starrt die so ins Publikum?

26.10.17 | 10:12 Uhr

Düster geht es in der Musik der Neuseeländerin Aldous Harding zu - und sie hat die Ausstrahlung einer unnahbaren Schneekönigin. Trotzdem hat sie am Mittwoch in Berlin ein bereicherndes, außergewöhnliches Konzert gegeben. Von Jakob Bauer



Seltsame Temperaturverhältnisse an diesem Abend in Berlin-Kreuzberg: Draußen ist es spätherbstlich kühl, drinnen im ausverkauften Musik und Frieden heizen 200 Menschen in wenigen Minuten den kleinen Raum auf gefühlte 40 Grad auf. Dann kommt Aldous Harding auf die Bühne – und um sie herum scheinen die Staubkörner im Scheinwerferlicht plötzlich zu gefrieren.

Ein mächtiger Sog

Die Stimme ist warm – aber die Ausstrahlung ist die einer unnahbaren Schneekönigin. Mit weißem Oberteil, weißer Gitarre, blassem Teint und schulterlangen, dunklen Haaren sitzt Aldous Harding auf einem Stuhl, verdreht die Pupillen ihrer weit geöffneten Augen und zuckt ruckartig mit dem Kopf. Sie redet kaum mit ihrem Publikum, obwohl der so intime Rahmen des kleinen Clubs dafür eigentlich perfekt wäre. Stattdessen singt sie, mal alleine, mal mit Unterstützung von zwei Musikern, die mit ähnlich kühler Gelassenheit wie ihre Chefin mit Bass und Keyboard hantieren. Anfangs ist das alles etwas seltsam. Wieso starrt die so ins Publikum? Warum sagt sie nicht mehr als "Hi"? Ist das Arroganz? Und was soll das gekünstelte Lachen und die Grimassen? Aber dann wird klar: Das ist Teil des Gesamtkunstwerks Aldous Harding, Teil dieser minimalistischen Show. Ihre entrückte Gestik und Mimik entwickeln zusammen mit der Musik einen mächtigen Sog und dann passt all das zusammen: Ihre düsteren Balladen, ihre Klagegesänge mit verstellter, kindlicher Stimme, ihre Tanzmusik für Leute, die nun wirklich mal keine Lust auf Tanzen haben.

Noch lange nicht satt gehört

Aldous Hardings Stimme ist variantenreich, sicher und voller Emotionen. Gleichzeitig tanzt sie wie ein Roboter, der vielleicht mal ein paar Stunden Unterricht im "Wie imitiere ich einen Menschen"-Kurs hatte. Es sind diese Gegensätze, die den Abend so faszinierend machen. Und die leise Ironie, die über all dem schwebt, die schaurig-schöne Doppelbödigkeit eines Songs mit dem Titel "What If Birds Don‘t Sing, They’re Screaming". Bizarr, bereichernd, außergewöhnlich – und leider etwas kurz ist dieser Abend mit Aldous Harding. Nach nur 60 Minuten ist Schluss. Satt gesehen und gehört hat man sich da aber lange noch nicht.