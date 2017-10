Vor 500 Jahren veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen, am Sonntag sorgte er für eine ausverkaufte Mercedes Benz Arena in Berlin: Die Zuschauer sahen die bisher größte Aufführung des Pop-Oratoriums "Luther" - mit 4.000 Sängern. Von Ulrike Bieritz

Luther rockt. Die Profisänger in normalen Straßenklamotten, die Bühne ein paar Stufen, dazu Stühle, ab und an Theaternebel und verschiedenenfarbiges Licht - mehr nicht. Die Musik ist sehr poppig, eingängig, zum Mitklatschen und Singen. Autor und Komponist setzen auf Mainstream.

Dort, wo normalerweise die Fans der Eisbären sitzen, stehen sie - bis in den Oberrang - 4.072 Sängerinnen und Sänger in weißen Blusen und Hemden. Vier Dirigenten koordinieren Sänger, klassisches Orchester und Band.

Erzählt wird im Schnelldurchlauf: Luthers Kindheit, das Gewittererlebnis, dass er Mönch wird, Thesen veröffentlicht und Ärger bekommt. Im Mittelpunkt aber steht Luthers Auftritt 1521 auf dem Reichstag zu Worms.

So schmissig war der Reichstag zu Worms noch nie. Luther kommt, schlicht in Schwarz, in Leinenhose, Stiefeln, T- Shirt und Hoody - sehr modern. Er wird wie ein Held gefeiert, will das aber eigentlich nicht sein.

In Worms soll Luther seine Thesen widerrufen, tut es bekanntermaßen nicht und landet am Ende auf der Wartburg, wo er die Bibel ins Deutsche übersetzt. Das alles wird in den 90 Minuten erzählt und kommt an.