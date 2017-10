Rezension | Sigur Rós in Berlin

Nach Björk und Pferden sind Sigur Rós wohl das bekannteste Exportprodukt Islands. Am Montag war die Band mit ihren sphärisch klingenden, kaum greifbaren Klängen im Berliner Tempodrom zu Gast. Laurina Schräder hat sich einsaugen lassen.

Leicht glimmt noch ein Schimmer nach, als hätte man einen alten Röhrenfernseher gerade ausgeschaltet. Der Rest der Bühne ist dunkel. Sigur Rós spielen keine Zugabe. Nach ihrer Performance leuchtet dafür aber noch ein großes "Danke" im Hintergrund der Bühne auf - auf Isländisch: "Takk". Vier Jahre ist es her, dass Sigur Rós auf großer Welttournee waren - und dass ihr neuestes Album "Kveikur" erschienen ist, erstmals als Trio, ohne Keyboarder Kjartan Sveinsson. Jetzt ist ein neues Album für 2018 angekündigt. Die jetzigen Konzerte sind ein Vorgeschmack auf das, was da kommen mag.

Auf ihrer Tour bringt die Band Altes mit Neuem zusammen. In zwei Sets, ohne Vorband, inszeniert sie ihre Musik perfekt. Im Hintergrund fliegen Welten über die transparenten Leinwände. Das Konzert wird zu einer Geschichte, einer Inszenierung in zwei Akten, die den Besucher zunächst langsam und dann immer schneller einsaugt.

Das Naturverbundene, das Knistern und Rauschen der Musik überträgt die Band in die Bilder auf den Leinwänden. Undefinierbare, wie Felsbrocken wirkende Teile fliegen durch den Raum. Wie im Film "Die Unendliche Geschichte", als das Land Phantasien zerstört ist und das, was vom Land übrig bleibt, durchs All schwebt.