Neue Ausstellung im Barberini in Potsdam - Ein Blick hinter die Maske von DDR-Künstlern

26.10.17 | 21:37 Uhr

Mit den ersten beiden Ausstellungen hat das Barberini in Potsdam bereits eine halbe Million Menschen durch Kunst stöbern lassen. Jetzt gibt es Werke aus dem Sozialismus: einige aus dem Palast der Republik, alle in der Ausstellung "Hinter der Maske. Künstler in der DDR". Von Silke Hennig

Einmal mehr erweist sich das Museum Barberini in Potsdam mit seiner neuen Ausstellung nicht als Sammler-Museum, sondern als private Kunsthalle. Von den rund 100 Werken stammen nur zehn aus der Sammlung des Hausherrn Hasso Plattner. Aber wiederum schließt das Haus mit einer Themenausstellung an ein Sammlungsinteresse seines Gründers an: Kunst aus der DDR.

"Hinter der Maske. Künstler in der DDR" rückt die Selbstdarstellung von Kunstschaffenden in der DDR in den Mittelpunkt. Selbstwahrnehmung bis hin zur Selbstinszenierung seien das beherrschende Sujet der DDR-Kunst, so die Kuratoren Valerie Hortolani und Michael Philipp. Einerseits macht die Ausstellung damit ein weites Feld auf, denn die genaue Ausgestaltung reicht von altmeisterlich bis expressiv, von Malerei über Fotografie bis Plastik, von Einzel- über Gruppenbildnisse bis hin zu Atelierbildern. Andererseits ist dieser Fokus aber auch sehr beschränkt, denn die politischen Bedingungen, unter denen diese Arbeiten entstanden, bleiben weitestgehend ausgeklammert.

Ein stolzer Maler im Arbeiterstaat: Willi Sitte - "Selbst mit Tube und Schutzhelm"

Diese Konzentration rein auf die Kunst legt den unmittelbaren Vergleich der Werke untereinander nahe und macht in besonderem Maße augenfällig, wie stark die kunsthistorischen Kontinuitäten waren, wie viel von Beckmann, von Matisse, von den Expressionisten weiterlebte in der Kunst der DDR. Die eigene Zeit ließ sich ganz offensichtlich am ehesten durch Rückgriffe in die Kunstgeschichte darstellen. Entsprechend mager fällt daher die Abteilung 'Formexperimente' in der Ausstellung aus. Und auch wenn der sozialistische Realismus viele Varianten hervorbrachte: Die ästhetischen Vorgaben der Politik werden so in ihrer Auswirkung besonders deutlich.

Kein Weg an der Politik vorbei

Sichtbar, aber eben auch zum Problem dieser Ausstellung wird damit, dass sie die politische Dimension gerade nicht zum Thema machen will. Denn indem man Bilder in einem Saal vereint – Bilder wie beispielsweise ein Selbstporträt des Malers und Funktionärs Willi Sitte ("Selbst mit Tube und Schutzhelm", 1984) und ein 'Strichmännchen'-Bild von A.R. Penck("Ich", 1970) – als ginge es nur darum, Belegexemplare für die Ausdrucksvielfalt in der Kunst der DDR aufzuführen, wird keinem gerecht. Denn es führt kein Weg an der Politik vorbei, wenn die Künstler und Künstlerinnen selbst nicht um die Politik herumkamen. Sie steckt – explizit oder implizit – in diesen Werken drin. Sicher wird darüber und über den Umgang mit der DDR-Kunst noch viel diskutiert werden. Die Ausstellung "Hinter der Maske" im Museum Barberini immerhin ist ein Beitrag dazu.