Oliver Reese inszeniert den familiären Trümmerhaufen auf einer schrägen Plattform. Das passt zu dieser Familie in Schieflage. Am Ende der Plattform ist sichtbar eine Band platziert. Sie spielt im Western-Outfit einen Live-Soundtrack aus Blues, Country und Folk, während über ihr Videos von einsamen amerikanischen Landstraßen und weiten Landschaften vorbeiziehen.

"Eine Familie" von Tracey Letts ist eine der Berliner Premierenstücke, die Reese von seiner Intendanz am Schauspiel Frankfurt mitbringt - so wie er auch einige Schauspieler mit nach Berlin geholt hat. Constanze Becker zum Beispiel in der Rolle von Tochter Barbara, die sich die gnadenlosesten Kämpfe mit ihrer Mutter liefert. Die wird gespielt von Corinna Kirchhoff, auch sie war vorher in Frankfurt. Ihr dabei zuzugucken, wie sie als Mutter und Giftspritze Violet über die Bühne wankt wie ein Schiff im Sturm und trotzdem eher wie eine angeschlagene Königin wirkt, und nicht wie ein bemitleidenswertes Wrack, das ist ein Genuss. Und das gilt für das großartige Ensemble insgesamt, das albern-aufgekratzt-aufbrausend agiert, manchmal von allem zuviel, das schreit, keift und Galle spuckt, dessen Figuren gemein, böse, verletzt und verbittert sind.