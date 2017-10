Audio: Inforadio | 09.10.2017 | Kirsten Buchmann

Berliner Kulturhaushalt 2018/19 - Neuer Kulturetat sieht mehr Geld für mehrere Theater vor

09.10.17 | 12:28 Uhr

Der Kulturausschuss berät am Montag über den Haushalt für 2018/19 - und 119 zusätzlich zu vergebende Millionen Euro. Zahlreiche Änderungsanträge für Extra-Investionen liegen zur Beratung vor. Die AfD will aber auch Mittel kürzen - dem Friedrichstadt-Palast.



Der Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses berät am Montag über den Doppeletat für die beiden kommenden Jahre. Nach dem Haushaltsentwurf des Senats können 2018 rund 52 Millionen Euro mehr für die Kultur ausgegeben werden, für 2019 ist sogar ein Plus von 67 Millionen Euro geplant. Ein Großteil des Geldes soll zur hundertprozentigen Umsetzung der Tarifsteigerungen im Kulturbereich verwandt werden.

Mehr Geld für Hebbel und Neuköllner Oper

Wie der rbb vor der Beratung des Kulturausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus am Montag erfuhr, sollen demnach zum Beispiel das Hebbel am Ufer (HAU; 300.000 Euro) und die Neuköllner Oper (200.000 Euro) mehr bekommen als im ersten Haushaltsentwurf vorgesehen. So wollen es die Kulturpolitiker der Koalition, wie aus den Änderungsanträgen hervorgeht.



Für bisher nicht geförderte kleine Kinder- und Jugendtheater sollen in den kommenden beiden Jahren insgesamt 350.000 Euro fließen. Außerdem ist ein Notfall-Topf von einer Million Euro vorgesehen.

Es soll wieder mehr getanzt werden

Besser bedacht werden soll zudem der Tanz. So soll die Compagnie Nico and the Navigators zusätzliche Mittel erhalten, um Tariferhöhungen zu finanzieren. Das Tanzensemble der Choreographin Constanza Macras soll ebenfalls höher bezuschusst werden. Für das kommende Jahr sollen 100.000 Euro für einen Runden Tisch da sein, der einen Vorschlag machen soll, wie die Tanzszene weiterentwickelt werden kann.

AfD will Friedrichstadt-Palast die Mittel kürzen

Auch die AfD hat einige Änderungsanträge eingereicht. Allerdings will sie auch deutlich Mittel kürzen: und zwar dem Friedrichstadt-Palast, dem Deutschen Theater sowie dem Maxim Gorki Theater. Alle drei würden durch das "Wirken der Intendanz der Aufgabe, breite Teile der Bevölkerung zu erreichen, nicht gerecht", argumentiert die Partei.

Der AfD-Abgeordnete Dieter Neuendorf forderte am Montag bei den Haushaltsberatungen im Kulturausschuss, gut zwölf Prozent der Zuschüsse für die Showbühne Friedrichstadt-Palast in den kommenden beiden Jahren zu sperren. Damit solle dem Theaterintendanten Berndt Schmidt - der in der Vorwoche deutliche Kritik an der AfD geäußert hatte - die Gelegenheit gegeben werden, sein Demokratieverständnis zu überdenken, so Neuendorf. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass die anderen Fraktionen im Kulturausschuss dieser Argumentation folgen werden.



Plenum entscheidet am 14. Dezember

Alle Pläne stehen unter dem Vorbehalt, dass der Kulturausschuss sie am Montag beschließt. Die abschließende Entscheidung trifft am 14. Dezember das Plenum, in dem die rot-rot-grüne Koalition die Mehrheit hat. Gegenfinanziert werden sollen die insgesamt 3,5 Millionen Euro an zusätzlichen Ausgaben aus dem Kulturhaushalt.

