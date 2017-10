Hans Uszkoreit: Man darf Intelligenz nicht als einen einheitlichen Begriff sehen. Es gibt Maschinen, die Leistungen vollbringen können, für die der Mensch Intelligenz braucht. Natürlich sagen wir, jetzt ist die Maschine zu einem gewissen Grad intelligent, weil sie den Menschen auf dem Gebiet schlagen kann. Das kann Schach sein oder Go. Aber die Maschine schafft das ohne die Art von Intelligenz, die der Mensch hat. Ich meine damit zum Beispiel Kreativität, Intuition. So laufen viele Programme und so können in der Tat auch viele Arbeitsbereiche ersetzt werden durch Maschinen, die zum Beispiel Büroarbeiten erledigen. Diese Programme brauchen nicht so viel Intelligenz, man muss nur die Maschinen richtig darauf trainieren. Und die zweite Stufe ist, wenn die Maschine den Teil der Intelligenz hat, den wir Verstand nennen. Sie versteht etwas. Aber nur wenige Programme im Moment verstehen. Aber das wird kommen, die Maschinen werden verstehen, das ist der Verstand.

In der ersten Folge seiner neuen Podcast-Reihe "Thadeusz und die Visionäre" trifft sich Jörg Thadeusz mit Professor Hans Uszkoreit. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Bereiches Sprachtechnologie am Deutschen Zentrum für Künstliche Intelligenz in Berlin. In seinem Bereich der wissenschaftlichen Forschung gibt es Fortschritte, die Laien geneigt sind, als Spielerei wahrzunehmen, beispielsweise den IBM-Computer Watson, der die Spieleshow "Jeopardy" gewonnen hat. Für Hans Uszkoreit ist das jedoch die erste Entwicklungsstufe der künstlichen Denkmaschinen, die uns in Zukunft das Leben erheblich erleichtern werden.

Im Moment ist es ja so: Wenn ich ein autonom fahrendes Auto habe, ist das Auto trainiert. Man hat ihm die Daten von Tausenden von Autofahrern gegeben, also wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten. Das System hat daraus gelernt, hat noch ein paar Regeln dazu für die Sicherheit und so weiter bekommen - aber im Grunde genommen versteht die Maschine über das Autofahren gar nichts. Auch wenn ich der Maschine sage "Nimm mal den schöneren Weg", schaut die einfach nach, wo in der Datenbank ein Weg als "schöner Weg" markiert ist. Aber die Maschine könnte nie selbst herausfinden, welcher Weg schöner ist. Das heißt: Eigentlich weiß die Maschine nichts über das Autofahren, über das Auto, über die Straßen und über die Lebenserwartung. Sie macht das Ganze aber richtig, weil sie den Menschen kopiert. So funktionieren auch die Übersetzungssysteme heute. Die lernen aus Millionen von Sätzen, die menschliche Übersetzter übersetzt haben und können deshalb manchmal hervorragend übersetzen. Aber sie verstehen keinen einzigen Satz. Das ist eine Generation der künstlichen Intelligenz: Sie verbringt Wunderleistung, ohne zu verstehen - weil sie den Menschen einfach kopiert, wie ein superschlauer Papagei. Die nächste Generation, an der wir arbeiten - und da gibt es auch schon Beispiele - versteht auch schon, hat auch schon eigenes Wissen. Diese Maschinen verbinden Lernen und Wissen.

Diese Form, diese nächste Stufe von künstlicher Intelligenz, da würde die Maschine den schönen Weg verstehen. Sie würde verstehen, was damit gemeint ist?

Ja. Ich sage Ihnen auch gleich ein Beispiel: Wir analysieren zum Beispiel Patientendaten, wir analysieren Arztbriefe oder Verlaufsnotizen in Krankenhäusern, um aus einer Menge von solchen Interpretationen Rückschlüsse finden zu können, Hypothesen generieren zu können darüber, warum eine Niere abgestoßen wurde und eine andere transplantierte Niere nicht. Und da ist es so, dass unsere Systeme, um überhaupt den Arztbrief analysieren zu können, Hintergrundwissen brauchen. Die müssen zum Beispielö wissen, was eine Medikation ist. Sie besteht aus einer Dosierung, einer Darreichungsform, einer Zeit, in der die Medikation gegeben wird und so weiter. Das heißt, oft kann unser System an dieser Stelle den Laien sogar übertreffen. Unser System versteht eher noch, was Teil der Diagnose ist, warum der Arzt die Therapie angeordnet hat, aufgrund welcher Symptome und Anzeichen - das versteht unsere Maschine sogar besser als der Laie. Diese Systeme brauchen, um überhaupt wirksam zu sein, schon ein gewisses Level an Verständnis, während das zum Beispiel das Übersetzungsprogramm das gar nicht braucht. In unserer eigenen Forschung wäre die Vision, lernende Systeme zu haben, die nicht mehr spezialisiert auf ein Gebiet sind, sondern die viele Fähigkeiten und viele Arten von Wissen haben und die Lebens- und Arbeitsbereiche des Menschen miteinander verbinden können. Die also viel holistischer sind als die hochspezialisierten Maschinen von heute.

Was ihnen da als Vision vorschwebt, ist alsso eine Art Mega-Cloud?

Ja. Nehmen wir zum Beispiel bestimmte wissenschaftliche Datenbanken, wie die Genomdatenbanken, die Datenbanken der Spezies in der Botanik, in der Zoologie, die Datenbanken der ganzen chemischen Stoffe, die pharmazeutischen, die medizinischen - alle diese wachsen langsam zusammen und dieses Wissen vernetzt sich. Man nennt das Linked Open Data: offene Daten, die aber miteinander vernetzt werden. Dieses offene Wissen wird immer größer. Das heißt, wir bekommen eine Wissensverknüpfung, wie wir sie nie gekannt haben. Unser Ziel wäre, diese so zu schaffen und gestalten, dass jeder Mensch, jede Maschine auf sie zugreifen kann, so dass sie möglichst frei benutzbar ist.

Vielen Dank für das Gespräch.