Die 22. Kunstauktion der evangelischen Kirche in Berlin zu Gunsten von Flüchtlingsprojekten hat rund 43.000 Euro erbracht. Die Versteigerung der gespendeten Kunstwerke in der Heilig-Kreuz-Kirche in Berlin-Kreuzberg erlöste am Sonntag gut 35.000 Euro. Weitere 8.000 Euro hat der Galerieverkauf eingebracht, wie eine Sprecherin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz am Montag mitteilte. Die Einnahmen hätten die Erwartungen bei Weitem übertroffen. Bis auf fünf Gemälde seien alle Kunstwerke versteigert worden.