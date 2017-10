Frankreich ein paar Jahre in der Zukunft, ein charismatischer Politiker kommt an die Macht und führt das Patriarchat ein. Das ist das Szenario von Michel Houellebecqs "Unterwerfung". Jetzt wird der Roman vom rbb verfilmt - mit prominenter Besetzung.

Die Fernsehfassung kombiniert Ausschnitte von Katrin Beiers Theaterinszenierung am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg mit Filmszenen. Die Theaterszenen wurden bereits abgedreht, weitere Dreharbeiten in Paris und Berlin begannen am Dienstag. Zu weiteren Darstellern gehören unter anderem Matthias Brandt, Alina Levshin, André Jung, Florian Stetter und Valerie Koch.

Houellebecq erzählt in seinem 2015 veröffentlichten Roman aus der Perspektive des Literaturwissenschaftlers François, wie in Frankreich in der nahen Zukunft der charismatische muslimische Politiker Mohamed Ben Abbes Staatspräsident wird, das Patriarchat und die Polygamie einführt.

François verliert seine Anstellung und vereinsamt zunehmend. Eines Tages bietet ihm die Universität an, seine Lehrtätigkeit wieder aufzunehmen, falls er bereit sei, zum Islam zu konvertieren.

Die Verfilmung ist im Paris des Jahres 2022 angesiedelt.