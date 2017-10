Audio: Inforadio | 09.10.2017 | Ute Büsinig

Theaterkritik | "Mord auf Schloss Haversham" - Wie Dick und Doof auf Speed

09.10.17 | 10:42 Uhr

Laiendarsteller wollen ein Stück aufführen - und so ziemlich alles geht schief. Darum geht es im internationalen Hit "Mord auf Schloss Haversham". In Berlin ist er mit Anna Thalbach und Boris Aljinovic im Renaissance Theater zu sehen. Ute Büsing hat sich gut amüsiert.



Wenn Sie gerade akuten Lachmangel haben, dann müssen Sie sich das angucken. "Mord auf Schloss Haversham" ist nämlich so eine von diesen Backstage Comedies, bei denen - und das ist erklärte Absicht - alles Erdenkliche schief geht. "The Play that goes wrong" heißt das Stück von Henry Lewis, Jonathan Sayer und Henry Shields im Original.



Zwei Stunden Slapstick pur

Professionelle Schauspieler reinsten Wassers tun so, als könnten sie ihren Text nicht und müssten sich deshalb Notizen in Handflächen und auf Schuhsohlen kritzeln. Gegenstände unterliegen ständiger Verwechslung, gelegentlich auch Personen. Und alles am Bühnenbild ist so lose, dass es nach und nach zusammenbricht. Das zweistündige Stück ist Slapstick pur. Pleiten, Pech und Pannen säumen den Weg der vorgeblichen Evangelischen Ernst-Reuter-Platz-Gemeinde Theatergruppe, die hier in Berlin die Profibühne auseinander nimmt. Die Laien haben es auf eine alte britische Kriminalgeschichte im Stile von Agatha Christie abgesehen. Im Mittelpunkt steht der Giftmord am Hausherrn eines abgelegenen Landguts. Verdächtig sind seine Verlobte, die ihn mit dem alsbald ebenfalls um die Ecke gebrachten Bruder betrügt, der windige Hausfreund, ein Bilderbuch-Butler und auch der Gärtner fehlt nicht. Ein dubioser Inspektor im Sherlock Holmes-Look wird zur Klärung herbeigerufen.

Boris Aljinovic und Anna Thalbach geben alles

Nur in der Pause gibt es eine Atempause in dem aufgedrehten und abgedrehten Spiel. Publikumslieblinge wie Boris Aljinovic und Anna Thalbach agieren in der Regie von Guntbert Warns - der selbst die erste Leiche spielt - wie Dick und Doof auf Speed. Sie sondern ihre Nonsens-Sentenzen über allerlei Verrenkungen ab und bringen sich mit aus der Angel gehobenen Türen und im kurzschließenden Aufzug um Kopf und Kragen. Möglich macht das auch eine Heerschar von Bühnenarbeitern, die dafür mit Extra-Applaus bedacht werden. "Der nackte Wahnsinn", am selben Haus mit ähnlicher Besetzung auf die Spitze getrieben, hatte zwar mehr Tiefgang - Präzision und Pannenspaß sind aber gleich geblieben. "Mord auf Schloss Haversham" ist am 10. Oktober um 20 Uhr wieder am Berliner Renaissance Theater zu sehen.