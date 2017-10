Bei der zweiten Ausstellung des Museums Barberini in Potsdam hat es zum Abschluss noch einmal viel Andrang gegeben. Am Dienstag - dem letzten Ausstellungstag - aber auch in den Tagen zuvor habe es sehr viel Interesse für die Schau "Von Hopper bis Rothko. Amerikas Weg in die Moderne" gegeben, teilte das Museum am Dienstag mit.