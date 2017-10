200 Millionen hat der Bund locker gemacht für ein Museum der Moderne. Das soll an der Potsdamer Straße in Berlin entstehen. Nur: Einen Spatenstich gab es noch nicht. Wann geht es endlich los? Von Maria Ossowski

Absprechen müssen sich viele Gewerke: die baubetreuende Behörde aus Baden-Württemberg mit dem Land Berlin, mit den Architekten und den Nutzern, also der Nationalgalerie. Grütters: "Da geht es um den Baugrund, um die städtebauliche Einordnung, um den Abstand zur Kirche St. Matthäus", so Grütters, aber auch "um die Fassadengestaltung und notwendige Anpassungen an den tatsächlichen Baubedarf. Und natürlich müssen die Nutzer ihr Raumkonzept präzisieren. Alles das kostet Zeit und wird sehr genau vorbereitet, weil es die Basis für den zukünftigen Bauverlauf ist."

Wieviel Raum bekommen welche Bilder und Skulpturen, welches Licht, welche klimatischen Bedingungen sind nötig? Wie groß muss der Abstand zur Potsdamer Straße sein? Gibt es Überraschungen beim Baugrund?



Es ist förmlich mit den Händen zu greifen: Eine Blamage wie beim Flughafen BER oder bei der Staatsoper darf sich nicht wiederholen. Deshalb wird es im nächsten Jahr keinen Spatenstich geben. "Ob das in anderthalb Jahren, oder, wie ich mir hab sagen lassen, sogar zwei Jahren beendet ist, hängt auch davon ab, wie sich Preisabsprachen wie Honorarverträge am Ende gestalten."

Der Entwurf der Schweizer Herzog/ de Meuron, vom Berliner Volksmund Scheune oder Aldi-Supermarkt getauft, war und ist hoch umstritten. Eine Initiative hatte sich gebildet aus Stadtplanern, Architekten, Künstlern und Publizisten, um in einem offenen Brief an die Verantwortlichen eine neue Strategie für das Kulturforum zu fordern und um zu warnen: 200 Millionen seien unrealistisch und viel zu wenig.



Die Stiftung Zukunft Berlin hat eine Verkleinerung und eine Neuausrichtung des Entwurfes gefordert. Deshalb hat Monika Grütters ein Beratergremium unter Leitung des Juryvorsitzenden und Architekten Arno Lederer ins Leben gerufen. "Die Aufgabe soll sein, die geplanten Bauvorhaben auf die städtebauliche, architektonische, künstlerisch gestalterische Qualität hin zu überprüfen, aber vor allen Dingen auch an der Schnittstelle zwischen Politik, Öffentlichkeit, Bauherren, Nutzern und Planern zu wirken. Wir brauchen, um es mal deutlich zu sagen, auch Begleitung", so Grütters.