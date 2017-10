Am Montag hat der türkische Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk sein Buch "Die rothaarige Frau" in Berlin vorgestellt. Der Schriftsteller bezog sich während dieser Deutschlandpremiere immer wieder auf die derzeitige Situation in seinem Heimatland. Von Ute Büsing

Was bewegt Medienmacher in diesem Jahr in Europa? Welche neuen Formate gibt es international für TV, Radio und Online? All das präsentiert der Prix Europa. Das siebentägige Medienfestival hat am Samstag in Berlin begonnen. Mit dabei ist auch Orhan Pamuk.

Im schwarzen Dreiteiler und weißen Hemd gibt Orhan Pamuk bescheiden, freundlich und sanft Auskunft. Viel gelernt habe er von den Barden in den Caféhäusern seiner Jugend, sagt er am Montagabend. So naiv und frei wie sie wolle er auch erzählen. Ohne Überlegungen zu Moral oder politischer Korrektheit.



30 Jahre trage er sich bereits mit dem für seine Verhältnisse kurzen Roman über einen traditionellen Brunnenbauer und dessen Schüler, der später zum Bauboom-Unternehmer im modernen Istanbul wird. Besorgt über die Situation der Türkei habe er diese politische Parabel jetzt aufgeschrieben.

"In diesem Buch stelle ich mir Fragen, was den Autoritarismus in der Türkei angeht", so Pamuk. "Und ich wollte den Autoritarismus, der in der Türkei immer stärker wird, auch literarisch bearbeiten und etwas tiefer gehen. Denn die Politiker an der Spitze in der Türkei prügeln Tag für Tag ihre Kinder. Sie quälen und peinigen sie. Aber es gibt immer noch eine Art Demokratie: Es finden Wahlen statt. Und diese Menschen bekommen immer noch so viele Wählerstimmen. Warum wohl? Wahrscheinlich hat das mit dem Wasser zu tun - wie in dieser Geschichte des Brunnens. Mit dem Reichtum, dem Wohlstand, die mit dem Wasser kommen werden", sagt Orhan Pamuk.