Weder Geschlechtergrenzen spielten eine Rolle, noch Grenzen der Machbarkeit, heißt es. Denn bei den Beiträgen sei erlaubt was gefällt, vor allem aber was frei macht!

Zum Programm, das bis zum 29.10. im Kino Movimento in Berlin-Kreuzberg gezeigt wird, gehören Workshops, Diskussionen, Partys und Performances, aber auch Dokus und Biopics. Das Festival wird immer beliebter und zieht jedes Jahr mehr Besucher an. Es gehe darum, gewohnte Vorstellungen von Moral, Spießigkeit, Sexualität, Geschlechternormen oder Schamgrenzen weit hinter sich zu lassen und grundsätzlich in Frage zu stellen, wie die Festivalmacher ankündigen.

Die Macher haben sich auf die Fahnen geschrieben, queer, feministisch und sozialkritisch zu sein. Besonderes Kennzeichen des Festivals, das in diesem Jahr rund 150 Beiträge im Programm hat, ist von jeher der weibliche Blick auf Sexualität und der Fokus auf gesellschaftliche Machtverhältnisse und Geschlechternormen. Eröffnungsfilm ist dieses Jahr "Les prédatrices" von der feministischen, französischen Porno-Filmregisseurin Ovidie. Laut Programmmachern besteht der Film aus bizarren lesbischen Szenen ohne Dialoge, dafür mit intensiven Bildern. Die Handlung: Eine Gang sexhungriger Frauen nimmt sich, was sie sexuell braucht.

Im zweiten Festivalbeitrag der Französin - der Dokumentation "Pornocracy" - geht es um Strukturen, Macht- und Einkommensverhältnisse in der Welt der Online-Pornoplattformen. Auch viele andere Filme gewähren Blicke hinter die Kulissen des Sexgeschäfts. In "Strawberry Bubblegums" etwa stellt Teenagerin Lucy fest, dass ihre Mutter Paula (Jasmin Tabatabai) einst unter dem Namen Vicky Venus Pornos gedreht hat. Lucy macht sich in der abgehalfterten Pornoszene auf die Suche nach ihrem Erzeuger. In einem der Filme geht es um bekannte Namen des Porno-Business, etwa um Brent Corrigan, der der erste Online-Pornostar war. Der Film heißt "King Cobra" und ist mit James Franco und Christian Slater prominent besetzt.