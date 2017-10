In Frankfurt am Main wird am Montagabend der Deutsche Buchpreis 2017 verliehen. Sechs Romane stehen im Finale. Unter den Finalisten sind vier Autoren, die in Berlin leben: Sasha Marianna Salzmann, Hausautorin des Maxim Gorki Theaters, mit ihrem Roman "Außer sich", Marion Poschmann mit "Die Kieferninseln" sowie Thomas Lehr ("Schlafende Sonne") und Gerhard Falkner ("Romeo oder Julia").