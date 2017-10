Da ist der Raum mit seiner gewaltigen, gewalttägigen Geschichte. In Hangar 5 wurden im Zweiten Weltkrieg Bomben gebaut, auch von Zwangsarbeitern. Zuletzt lebten Flüchtlinge dort. Es ist ein Konfrontationsraum, der jetzt mit den Geschichten von neun syrischen Laiendarstellerinnen neu aufgeladen werden soll. Das gelingt über knapp zwei Stunden auf dem weißen Laufsteg-Podest nur bedingt. Weil die titelgebende "Iphingenie" lediglich Anlass für eine nachgestellte Casting-Situation ist. Und: Weil Flüchtlingsschicksale in den letzten Jahren von vielen Bühnen theatral überschrieben wurden.

Nach sechs Tagen Besetzung ist am Donnerstag die Volksbühne geräumt worden. Am Tag danach rechtfertigt Kultursenator Lederer den Einsatz der Polizei. Andrej Holm ist verwundert über die schnelle Räumung. Ein Wachdienst schützt nun das Gebäude.

So oder so ähnlich wie jetzt in der extrem spartanischen arabischen Produktion mit deutscher Übertitelung auf Tempelhof haben wir unfreiwillige Expertinnen für Krisen und Katastrophen schon oft gesehen. Selbstermächtigung und Souveränität weg vom Opferdiskurs wollte das Text-Regie-Team Mohammad Al Attar und Omar Abusaada in seinem dritten Antikenprojekt erreichen.

Tatsächlich wirkt die Produktion des syrischen Duos manchmal unfreiwillig so, als suchte sie das schönste weibliche Flüchtlingsgesicht. Frontal ist die Kamera auf die jungen Frauen zwischen 17 und 30 gerichtet. Sie berichten, auf Großleinwand übertragen, warum sie unbedingt die "Iphigenie" spielen wollen, diese antike Königstochter, die sich um ein Haar für Vater und Familie aufopferte.