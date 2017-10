Der türkische Journalist Can Dündar ist als Europäischer Journalist des Jahres ausgezeichnet worden.



Der ehemalige Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet bekam die Auszeichnung am Freitagabend in Berlin im Rahmen der Preisverleihung des Prix Europa im Haus des Rundfunks. Insgesamt wurden 14 europäische Medienpreise vergeben.



In der Kategorie Radio-Feature wurde Christian Lerch mit der rbb-Produktion "Papa, wir sind in Syrien" geehrt. In dem Feature geht es um die Geschichte eines Vaters, dessen beide Söhne sich dem Islamischen Staat in Syrien angeschlossen haben.



Der Prix Europa wurde 1987 gegründet. Er zeichnet jedes Jahr die besten Fernseh-, Radio- und Onlineproduktionen des Kontinents aus. Getragen wird der Prix Europa von einer Allianz aus 19 europäischen Rundfunkanstalten, den EU-Institutionen und den Bundesländern Berlin und Brandenburg. Gastgeber ist der rbb.