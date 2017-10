Rio Reiser soll einen Platz in Berlin bekommen

Ein Teil des Mariannenplatzes in Berlin-Kreuzberg soll nach dem 1996 gestorbenen Sänger Rio Reiser ("König von Deutschland") umbenannt werden. Einen entsprechenden Antrag habe die Linksfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung von Kreuzberg-Friedrichshain eingebracht, berichtete der "Tagesspiegel" am Donnerstag.