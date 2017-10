Verleihung in Frankfurt am Main

Der Deutsche Buchpreis 2017 geht an Robert Menasse. Der Österreicher erhält die Auszeichnung für seinen Roman "Die Hauptstadt". Erschienen ist das Werk im Berliner Suhrkamp-Verlag.

Der Österreicher Robert Menasse erhält den Deutschen Buchpreis 2017 für den Roman ""Die Hauptstadt". Das gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Montagabend bei der Preisverleihung in Frankfurt am Main bekannt.

"Die Hauptstadt" ist ein Roman über Brüssel, die EU und ihre Institutionen - über Europa. Sein Buch mache "unmissverständlich klar: Die Ökonomie allein, sie wird uns keine friedliche Zukunft sichern können", erklärte die Jury am Montag in ihrer Begründung. "Das Humane ist immer erstrebenswert, niemals zuverlässig gegeben: Dass dies auch auf die Europäische Union zutrifft", zeige Menasse mit seinem Roman auf eindringliche Weise.