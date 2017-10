Die Moschee besteht aus zwei Räumen in einem Nebengebäude einer evangelischen Kirchengemeinde in Moabit. Sie soll eine weltoffene Moschee sein für alle Muslime: Sunniten, Schiiten, Aleviten - ohne Kopftuchpflicht. Täglich kommen laut Ates Besucher aus der gesamten Welt.

Christian Hermann organisiert seit etwa einem Vierteljahr das Gemeindeleben mit. Er ist erst seit kurzem Muslim und schwul. Man sei zwar noch am Anfang, sagt er. Aber: "Menschen wie ich sind der lebende Beweis, dass es geht", sagt Hermann. "Wir bringen hier Leute zusammen, die aus unterschiedlichen Ausprägungen des Islam kommen. Das funktioniert nicht immer 100 Prozent perfekt, aber es funktioniert wesentlich besser als, ich sage jetzt mal, draußen in der Welt."

Das Landeskriminalamt hat den Personenschutz für Seyran Ates im Sommer nochmals verstärkt. Was bedeutet das für spontane Entscheidungen wie einen Besuch in einem Café, im Theater oder Kino? Sie versuche, das auszublenden, dass sie ständig begleitet werde. Es sei schwierig zu vermitteln, so Ates. Aber: "Im Grunde genommen fühle ich mich auf diese Art viel freier. Weil ich mich weiterhin traue, etwas auszusprechen, anstatt es in mich hineinzufressen."

Was die Zukunft angeht, so träume sie davon, dass es in zehn Jahren in ganz Europa ähnliche Moscheen gebe. "Und dass wir in Berlin vor allem ein eigenes großes Gebäude haben, in dem wir sehr viel mehr veranstalten können."

Zahlreiche Termine, Interviews, ständige Begleitung von Personenschützern - ein Leben ihm Ausnahmezustand. Diesen Preis will Seyran Ates für ihre Ziele bezahlen.