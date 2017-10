Die britische Band Slowdive galt in den 90ern als Combo des Shoegaze: Sie spielten introvertierte Musik sehr laut und schauten schüchtern auf ihre Schuhe. Nach einer langen Pause tritt Slowdive jetzt wieder auf - etwa im Berliner Huxleys. Von Hendrik Schröder

Das Berliner Huxleys ist am Dienstagabend packevoll, ausverkauft. Aufgekratzt warten die Massen auf den Auftritt. Das Verhältnis Männer zu Frauen ist 9:1, es ist eines dieser Konzerte, dessen Publikum von gerne schwarz gekleideten Typen mittleren Alters dominiert wird, die früher mal richtig jung und wild waren, jetzt zwar längst ein geregeltes Leben führen, aber noch immer leidenschaftlich brennen für ihre Musik. Und ewig diskutieren können, wann sie Slowdive wo 1992 im Vorprogramm von wem gesehen haben und wie die waren. Dann flackert die Lichtanlage, dann steht plötzlich eine Wand von Sound in der Luft und die Fachsimpelei verstummt.

Als dann der aggressive Grunge die Musikwelt eroberte, war es vorbei mit dem Shoegaze-Hype, und auch Slowdive lösten sich Mitte der 1990er Jahre auf. Seit 2014 tritt die Band allerdings wieder in Originalbesetzung auf und hat jetzt sogar eine neue Platte gemacht.

Die britische Band Slowdive galt in den frühen 1990er Jahren als eine der wichtigsten Combos eines neuen Genres: Shoegaze. Das bezeichnet Musiker, die introvertierte Musik spielen, das allerdings ziemlich laut, und bei den Konzerten schüchtern auf ihre Schuhe schauen.

Slowdive wieder in Originalbesetzung

Der Soundteppich, den Slowdive fabrizieren, ist undurchdringlich, ist fast ohne Dynamik, ist einfach da und drückt sich in die Halle hinein, die Stimmen manchmal nur als Geräusch zu hören. Nur die Basstöne schieben sich hypnotisch trocken unter dem massiven Klanggebäude hervor. Slowdive spielen die Songs fast wie auf ihren Alben, den drei von früher und dem neuen, mit dem sie nahtlos dort neu angesetzt haben, wo sie vor 22 Jahren aufgehört hatten. Beeindruckend.

Auf der überlebensgroßen Videoleinwand wabern und zucken Kreise, Figuren, Farben, in ständiger Veränderung, Trockeneisnebel liegt in der Luft. Vier kleine Beleuchtungstürme werfen gleißende, taghelle Lichtschneisen auf die Bühne. Die Musiker stehen tief gebeugt über ihre Instrumente. Sänger und Gitarrist Neil Halstead mit Baseballkappe und dickem Schnauzbart, Sängerin Rachel Goswell vor einem Keyboard, auf dem ein Plastikflamingo steht. Dazu Bass, Schlagzeug, keine Computer.

Wie gut muss eine Band spielen, um diesen Sound kontrollieren zu können und nicht alles zu einem beliebigen Brei werden zu lassen? Wie gut muss der Tontechniker sein, der das so klar abmischt, dass fast alle im Publikum gefangen genommen werden von der Musik, sich selbstvergessen wiegen, die Augen geschlossen, die Ohren so weit offen, dass die Songs den direkten Weg zum Herzen und in die Beine finden?

Dann plötzlich kein Licht mehr außer fiebrig und wild zuckenden Strobos, Slowdive legen noch einen drauf, steigern sich in infernalischen Noise, in süßen Lärm, die Menge johlt. Mehr, mehr, mehr würden sie rufen, wenn es denn Sinn hätte, gegen die Boxen anzuschreien.