Eröffnung am Tag der Deutschen Einheit - Staatsoper kehrt ins Stammhaus Unter den Linden zurück

03.10.17 | 08:48 Uhr

Sieben Jahre lang mussten die Berliner Staatskapelle und ihr Chefdirigent Daniel Barenboim in einem Ausweichsquartier spielen. Nun zieht das international renommierte Orchester vom Schiller-Theater zurück in sein frisch saniertes Stammhaus Unter den Linden.

rbb|24 überträgt in Kooperation mit ARTE den Festakt ab ca. 20:30 Uhr hier im Livestream.

Es sei furchtbar gewesen. Eigentlich habe er schon 30 Mal "den Lappen hinschmeissen" wollen, wie Staatsoper-Intendant Jürgen Flimm dem rbb sagte. Doch er blieb, wie auch Generalmusikdirektor Daniel Barenboim und viele Ensemble-Mitglieder. Nun ziehen sie wieder in ihr Stammhaus - zumindest für ein paar Tage. Am Tag der Deutschen Einheit wird die traditionsreiche Berliner Staatsoper Unter den Linden feierlich wiedereröffnet. Mit dabei sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und viele weitere Prominente, wenn Dirigent Barenboim die von Intendant Flimm inszenierten "Szenen aus Goethes Faust" dirigiert.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) bezeichnete das Opernhaus kurz vor seiner Wiedereröffnung als "Aushängeschild für die traditionelle Vielfalt der Musikstadt Berlin". Es werde künftig Kunstliebhaber aus aller Welt nach Berlin ziehen und das weltoffene Bild der Stadt prägen, sagte Grütters am Montag.

Umzug wurde Jahr für Jahr verschoben

Die Staatsoper Unter den Linden wurde seit Herbst 2010 saniert, das Ensemble wich in das Schiller-Theater im Westen aus. "Wenn das Schiller-Theater nicht gewesen wäre, wären wir wahrscheinlich alle längst in Südamerika und hätten im Dschungel eine Oper aufgemacht", sagte Intendant Flimm. Auch Dirigent Barenboim zeigte sich dankbar, dass sein Orchester im Schiller-Theater ein Ausweichquartier finden konnte, aber glücklich war er über die Bauverzögerungen nicht - 2013 hätte die sanierte Staatsoper eigentlich wiedereöffnet werden sollen. "Ich habe es nicht geschätzt, dass man uns jedes Jahr eine andere Geschichte erzählt hat. Aber das ist alles Vergangenheit", resümierte Barenboim.



Mit den baulichen Probleme stiegen auch die Kosten. Statt ursprünglich 240 Millionen Euro kosteten die Arbeiten rund 400 Millionen Euro. Davon übernimmt der Bund 200 Millionen Euro. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte vergangenen Woche erklärt, dass die Sanierung ohne die Beteiligung des Bundes nicht möglich gewesen wäre.

Höhere Decke sorgt für neuen Klang

Im Zuge der Sanierung wurde für eine bessere Akustik die Decke um mehrere Meter gehoben. "Wir haben nun auch diese wunderbare Nachhallgalerie. Das ist ein kunstkeramikgegossenes Netz, das an die Stelle gefügt wurde, wo die Decke erhöht wurde. Dadurch haben wir fast ein Drittel mehr Raumvolumen", erklärte Co-Intendant Matthias Schulz dem rbb-Magazin Stilbruch. Somit habe der Klang der Musik künftig mehr Platz zur Entfaltung. Nach den ersten Proben zeigten sich auch Dirigent und Orchester angetan von dem neuen Klang. "Es breitete sich ein allgemeines Lächeln im Orchester aus. Man hörte einfach, es klingt so anders, als wir das in Erinnerung haben", sagte etwa Geigerin Susanne Schergaut dem rbb. Doch neben der neuen Akustik mache sich die Staatsoper momentan auch programmatische Gedanken. "Wir müssen den internationalen Vergleich annehmen und dabei mutig vorgehen. Deshalb müssen wir auch neue ästhetische Konzepte finden und einen neuen Sängertypus fördern", kündigte Co-Intendant Schulz an.

Mehrere Tausend Musikliebhaber lauschten am Samstag unter freiem Himmel Beethovens 9. Sinfonie, gespielt von der Staatskapelle Berlin unter Dirigent Daniel Barenboim. Das Konzert war der Auftakt zur Wiedereröffnung des Opernhauses.

Altbekanntes gab es zu Beginn des Eröffnungsreigens. Bereits am Samstag dirigierte Daniel Barenboim ein Konzert mit Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie auf dem Bebelplatz. Zu dem "Staatsoper für alle"-Konzert unter freiem Himmel kamen mehrereTausend Opernfans. In den nächsten Tagen sind dann noch weitere Auftritte mit der Staatskapelle geplant und mit den Wiener Philharmonikern unter dem Dirigenten Zubin Mehta. Nach den feierlichen Eröffnungstagen schließt das Opernhaus für weitere zwei Monate, um ausstehnde Feinarbeiten abzuschließen. So muss etwa noch die neue Technik den Erfordernissen des Opernbetriebs angepasst werden. Die reguläre Spielzeit in der neuen Staatsoper Unter den Linden startet somit erst im Dezember. Der Ticket-Vorverkauf dafür beginnt am 7. Oktober.

