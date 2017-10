Rund 1.300 Zuschauer haben am Samstag kostenlos das "Konzert für Berlin" in der Berliner Staatsoper verfolgt. Die Staatskapelle und Generalmusikdirektor Daniel Barenboim hatten die Berliner zu diesem Konzert ohne Eintrittsgelder eingeladen, um sich bei den Steuerzahlern für die Sanierung des mehr als 250 Jahre alten Hauses zu bedanken. Vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen waren dafür geladen.

Schon am Wochenende zuvor hatten die Feierlichkeiten am 30. September mit einem "Präludium" begonnen. Am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit war die Staatsoper nach siebenjähriger Renovierung dann offiziell wiedereröffnet worden. Die Kosten in Höhe von rund 400 Millionen Euro teilen sich der Bund und Berlin jeweils zur Hälfte - ursprünglich waren lediglich Kosten in Höhe von 239 Millionen Euro kalkuliert worden.



Nach dem Eröffnungsreigen wird das Opernhaus für zwei Monate wieder schließen, um die neue Technik den Erfordernissen des regulären Opernbetriebs anzupassen.