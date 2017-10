Cat-Content geht immer, ist aber auch nichts Neues mehr: echter Ziegen-Inhalt - und das in einem Theaterstück - jedoch schon. Seit dieser Woche lässt das Staatstheater Cottbus acht Zicken für sich arbeiten. Die neuen "Ensemblemitglieder", so das Theater, hätten ihr neues Heim auf der Hinterbühne des Großen Hauses am Schillerplatz bezogen. Die acht meckernden Weißfelle stehen auf der Besetzungsliste von "Onkel Wanja", einem Vierakt-Drama von Anton Tschechow. Inszeniert wird das ganze von Jo Fabians, welcher den weiblichen Ziegen ein zweijähriges Theaterengagement versprach. Möglich gemacht hat das der Verein der Freunde und Förderer des Staatstheaters Cottbus.