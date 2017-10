Audio: Inforadio| 27.10.2017 | Marie Asmussen

Berliner Künstler Gunter Demnig wird 70 Jahre - Kopf und Herz zum Stolpern bringen

27.10.17 | 14:27 Uhr

Sie gehören zum Stadtbild - die mehr als 6.000 Stolpersteine in Berlin. Ihr Erfinder, der Berliner Künstler Gunter Demnig, wird jetzt 70. Den ersten Stolperstein im Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen SS hat er vor 25 Jahren in den Bürgersteig eingelassen.





Mit seinem Cowboyhut, dem Jeanshemd und der speckigen Lederweste erinnert Gunter Demnig ein wenig an Indiana Jones. Allerdings treibt sich Demnig nicht in exotischen Tempeln herum, sondern verbringt den Großteil seiner Zeit damit, kleine Mahnmale in europäische Bürgersteige einzulassen: Der Berliner Künstler, der am Freitag 70 Jahre alt geworden ist, hat seit Mitte der 90er Jahre rund 63.000 "Stolpersteine" verlegt.



Innerhalb eines Monats verlegen er und sein Team bis zu 500. Die "Steine" sind kleine Würfel aus Beton, auf denen oben eine Messingtafel eingelassen ist, zehn mal zehn Quadratzentimeter groß. Auf diesen kleinen Tafeln wird an die Schicksale von Menschen erinnert, die der nationalsozialistischen Verfolgung zum Opfer fielen, die ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.



"Die Grundidee, die dahintersteckt, ist die, dass wir überall da aktiv werden, wo die SS ihr Unwesen getrieben hat", erläutert der gebürtige Berliner, der heute in Frechen bei Köln lebt. Deshalb liegen die Steine nicht nur in Deutschland, sondern in insgesamt 21 Ländern. Im Jahr legt Demnig etwa 60.000 Kilometer mit dem Auto zurück.



Interview Inforadio |27.10.2017 - Verbeugung vor den Holocaust-Opfern Gisela Morel-Tiemann von der Stolperstein-Initiative Charlottenburg-Wilmersdorf zieht ein Fazit der Initiative nach dem ersten Vierteljahrhundert.

Ein Mann, "der Zeichen setzen möchte"

Demnig, der in Berlin und Nauen aufwuchs, hat Kunstpädagogik und Industrial Design in Berlin und Kassel studiert und sich in seiner künstlerischen Arbeit schon früh auf Rauminstallationen und Performances konzentriert. Er bezeichnet sich als "Mann, der Zeichen setzen möchte". 1990 druckte er die Worte "Mai 1940 - 1000 Roma und Sinti" in Köln auf den Straßenboden, entlang der Deportationswege der NS-Schergen. Seit Mitte der 90er Jahre widmet er sich vor allem den "Stolpersteinen".

Die Menschen, deren Namen die Steine tragen, waren Juden, Sinti und Roma, politische Gegner des Regimes oder hatten Behinderungen. "Am häufigsten werden wir von Heimat- und Geschichtsvereinen kontaktiert, aber auch von Angehörigen oder Schülergruppen, die wollen, dass wir bei ihnen auch einen Stein verlegen." Das geschieht immer auf dem Gehweg vor dem Gebäude, in dem die Verfolgten zuletzt gelebt hatten.



120 Euro kostet ein Stein. "Darin ist alles enthalten, der Stein, unsere Anreise und die Verlegung", sagt Demnig. Neun Leute gehören mittlerweile zu seinem Team. Eigentlich habe er ursprünglich Plaketten an den Hauswänden anbringen wollen, erzählt er. Aber ihm sei schnell klar geworden, dass das vielen Hauseigentümern nicht recht gewesen wäre.



Zur Person Gunter Demnig Der Künstler wurde am 27. Oktober 1947 in Berlin geboren. Nach dem Abitur studierte er Kunstpädagogik an der Hochschule für Bildende Künste, wo er auch Industrial-Design belegte. Demnigs bekanntestes Projekt sind die "Stolpersteine". Demnig erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz und den Marion Dönhoff Preis. Sein "Ariadne-Faden" (1982) von der Kasseler documenta brachte ihm einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde ein.

Die "Stolpersteine" haben auch Kritiker

Auch mit den Steinen im Boden seien längst nicht alle Anwohner einverstanden. Aber da die Gehwege Eigentum der Städte sind, kann Demnig sie mit Genehmigung der Kommune trotzdem verlegen. Es gibt auch Kritiker. Die prominenteste ist Charlotte Knobloch, Holocaust-Überlebende und Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Sie wirft Demnig vor, dass damit das Andenken der Menschen sprichwörtlich mit Füßen getreten werde. In München dürfen keine "Stolpersteine" auf öffentlichen Wegen verlegt werden.



Die "Stolpersteine", so scheint es, sind zu Demnigs Lebensprojekt geworden. Er nennt sie "das größte dezentrale Mahnmal der Welt". Den Namen "Stolpersteine" hat Demnig nicht selbst erfunden. "In einem Interview hat ein Kölner Hauptschüler einmal auf die Frage eines Journalisten, ob man da nicht drüber stolpert, gesagt: 'Nee, man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen.'" Das habe ihn sehr beeindruckt, sagt der Künstler.



An seinem 70. Geburtstag ist der "Stolperstein"-Terminkalender ausnahmsweise einmal leer, tags zuvor ist Demnig in Lübeck, danach geht es weiter nach Amsterdam.