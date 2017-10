Audio: Inforadio | 24.10.2017 | Jakob Bauer

Konzertkritik | The National im Tempodrom - Der wärmste Bariton im Indie-Geschäft

24.10.17 | 07:59 Uhr

The National sind Spätzünder: 1999 gegründet, hatte die Band erst zehn Jahre später Erfolg. Bei ihrem Konzert in Berlin zeigten sie was sie können - vom Kammerensemble bis zum avantgardistischen Rockorchester. Von Jakob Bauer

Na, das ist mal ein Einstieg: The National kommen auf die Bühne, und die Technik gibt den Geist auf. Irgendwas mit dem Laptop und der Elektronik stimmt nicht, also improvisieren Gitarrist Bryce Dessner und Sänger Matt Berninger bei der Vorstellung ihres neuen Albums am Montag im Berliner Tempodrom einfach spontan ein kurzes Liedchen. "Furchtbar, ich hab keine Ahnung, was das ist", sagt Berninger, und alle lachen. Das ist deswegen lustig, weil diese kurze Improvisation ziemlich kitschig ist, und The National genau so klingen könnte. Denn Emotionales, Hymnisches, Pathetisches - das alles findet sich auch in der musikalischen DNA der Amerikaner - nur eben nicht übertrieben und schwülstig, sondern ausgeklügelt und gut.

Mal Kammerensemble - mal avantgardistisches Rockorchester

Der kleine Ausrutscher am Anfang bleibt die Ausnahme. Der Rest der Show ist rein musikalisch schwer beeindruckend. Zwar matscht der Sound im Tempodrom ziemlich, aber wie perfekt diese Band aufeinander eingespielt ist, das kann jeder spüren, hören, sehen. Auf der Bühne tummeln sich bis zu neun Leute. Neben den fünf Bandmitgliedern sind noch zwei Posaunisten und Perkussionisten, ein Elektroniker und eine Sängerin dabei. In den ruhigsten Momenten ist das ein Kammerensemble, in den gewagtesten ein avantgardistisches Rockorchester.

Ist er betrunken oder nur berauscht von der Musik?

Herz der Show ist der Sänger mit dem wärmsten Bariton im Indie-Geschäft: Matt Berninger. Der wirkt immer so als hätte er leicht bis ordentlich einen sitzen, und es ist nie so ganz klar, ob er sich in der Musik oder in seinem Rausch treiben lässt. Wenn er nicht singt, tigert er unruhig über die Bühne, schaut neugierig seinen Mitmusikern über die Schulter oder steht apathisch herum, legt sogar einmal seinen Kopf auf einen Verstärker. Seine Ansagen sind stotterig und vernuschelt, seine Stimme dafür umso voluminöser.

Berninger badet im Publikum

Berninger trifft nicht alle Töne, aber das ist egal, weil er mit vollem Einsatz für jeden singt, der am Montagabend ins ausverkaufte Tempodrom gekommen ist. Für die älteren Pärchen, die zu den Balladen schwelgen genauso wie für den wilden Lockenkopf mit Bierflasche, der auf die nächste Gitarrenexplosion wartet. Für sie schmeißt sich der 46-Jährige in die Show und in die Menge, immer und immer wieder badet er im Publikum und teilt Umarmungen, Schweiß und Mikrofon mit seinen Fans. The National haben neben ihrer technischen Perfektion ganz viel menschliche Wärme mitgebracht. Und am Ende singt die Band sogar a cappella – ganz intim, gemeinsam mit 2.500 Menschen. Das ist der Höhepunkt eines ganz und gar herzlichen Konzerts. Am Dienstagabend spielen die Amerikaner noch einmal im Tempodrom, allerdings ist das Konzert schon ausverkauft.