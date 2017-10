Vor 30 Jahren spielte "Element of Crime" in der Zionskirche

Ohne Erlaubnis der Ostberliner Kulturbehörden und in Sorge vor einem Eingreifen der Stasi spielte die Band Element of Crime im Oktober 1987 in der Zionskirche in Mitte. Zum Ende des Konzerts wurde das Publikum tatsächlich attackiert - von Rechten. Von Matthias Bertsch