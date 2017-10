Die Staatskapelle probte als allererstes Stück im neuen Haus Brahms’ dritte Sinfonie. Eine Offenbarung, so die Geigerin Susanne Schergaut: "Es breitete sich ein allgemeines Lächeln im Orchester aus, weil man hörte einfach, es klingt so anders als wir das in Erinnerung haben. Es ist einfach ein Wohlklang und man hat das Gefühl, dass das herauskommt, was man macht."

Das neue Tragwerk des Bühnenturms kann mit Prospektzügen und Punktzügen eine Last von 140 Tonnen tragen, das entspricht zwei "Leopard 2" Panzern. Die braucht es nicht für die Zauberflöte, eine technisch besonders anspruchsvolle Inszenierung, da hängt eine zierliche Königin der Nacht in der Luft, aber da feuern auch Drachen aus allen Rohren.