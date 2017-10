Audio: Inforadio | 23.10.2017 | Ulrike Bieritz

Lutherabend im rbb-Fernsehen - Wie der Protestantismus das "gottlose" Brandenburg prägt

24.10.17 | 13:41 Uhr

In Brandenburg war Luther bekanntlich nie, der Protestantismus hat die Mark dennoch geprägt. Ulrike Bieritz berichtet, wie die Reformation in Brandenburg bis heute wirkt - obwohl nur wenige Menschen an Gott glauben.

Die Jüterboger sind stolz auf ihren Johann Tetzel – den Ablasshändler, begnadeten Prediger und Geldeintreiber für den Papst. Er war es, der jene Ablässe verkauft hat, die Luther anprangerte. Ohne das brandenburgische Jüterbog, wo er im April 1517 predigte, hätte es möglicherweise die Reformation nicht gegeben. Denn dass er in der Stadt war, beweist die Kirchenchronik, aus der Pfarrer Bernhard Gutsche vorliest: "Anno 1517 hat Johann Tetzel seinen Ablasskram hier zu Jüterborg feilgehabt."

Jüterborg war ein wichtiger Schauplatz der Reformation.

Die Erben Luthers haben ganz andere Sorgen

Tetzel brachte den Stein ins Rollen - und Martin Luther im 40 Kilometer entfernten Wittenberg auf die Palme. Für Luther war der Ablass Unfug, die Gnade Gottes lasse sich nicht erkaufen. Nicht nur, dass die Kirche dadurch ihren guten Ruf verlöre. Es mache es auch zu einfach: "Der Christenmensch hat sich nicht freizukaufen, sondern soll täglich vor seinem Herrn stehen."

Zeitlebens hat der Reformator um den gnädigen Gott gerungen. Seine heutigen Erben haben ganz andere Probleme: In Brandenburg leben immer weniger Christen. Pfarrerin Susanne Brusch versucht in einem eher säkularen Umfeld, Gemeindeleben zu organisieren. 20 Orte rund in Lieberose betreut die 33-Jährige. Jeden Sonntag hält sie in unterschiedlichen Dörfern zwei Messen. Und doch findet in mancher Kirche nur alle zwei Monate ein Gottesdienst statt. Seit zweieinhalb Jahren hat Susanne Brusch die Pfarrstelle inne, zuvor war sie vier Jahre lang unbesetzt. Sie selbst kommt aus einem nichtchristlichen Elternhaus, ist aber mit Leib und Seele Dorfpfarrerin.

Das Schrumpfen aufhalten, kann sie nicht

Doch sie gibt zu: Manchmal sei es auch frustrierend, wenn nur zehn Leute am Sonntag in der Kirche sind. "Wenn ich mir nun das Ziel setzen würde, diesen Prozess des Schrumpfens aufzuhalten, dann hätte ich morgen ein Burn-out. Mir ist wichtig, dass sich diejenigen wohlfühlen, die zur Messe kommen, und sich alle anderen eingeladen und willkommen fühlen. Und die kommen manchmal auch – etwa zum Feuerwehrgottesdienst unter freiem Himmel, mit anschließendem gemeinsamen Essen und Feiern. "Die treten dann natürlich nicht alle in die Kirche ein. Aber es freut mich, dass es Berührungspunkte gibt", erklärt Brusch. Und ihre Gemeinde ist froh, dass sie da ist.

Susanne Brusch in ihrem Pfarrgarten in Lieberose

Geschichte und Geschichten in Brandenburg

So ist heute der Alltag in einem Land, das vom preußischen Protestantismus geprägt ist. Deutlich ist das in Potsdams Mitte zu sehen, wo auch das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte steht. Seit September läuft hier die letzte Ausstellung dieses Reformationsjubiläumsjahres "Luther und die Freiheit - Luther und die Folgen für Preußen und Brandenburg". Wenige ausgewählte Exponate zeigen, wie Luthers Thesen bis nach Preußen wirkten und das Land bis heute prägen, obwohl inzwischen in Brandenburg nur noch wenige Menschen an Gott glauben. "Unser Thema ist Reformation und Freiheit, und wenn Sie an die Bürgerrechtsbewegung der DDR denken, ist man schon mitten in der Fragestellung, die Luther aufgemacht hat: Bis wohin bin ich der staatlichen Autorität zu Gehorsam verpflichtet und wo endet dieser Gehorsam - diese Frage bewegt die Leute bis heute", erklärt Direktor Kurt Winkler. Es ist eine kleine feine Ausstellung über Brandenburgs ganz besondere Reformationsgeschichte.

Geschichten kann auch das Pfarrhaus von Lieberose erzählen: 350 Jahre alt, kurz nach dem 30-jährigen Krieg gebaut, der ja auch eine Folge der Kirchenspaltung war. "Es ist ein krasses Gefühl, in diesem Haus zu leben. Zu wissen, dass hier nach so langer Zeit, seit dem 30-jährigen Krieg Pfarrersfamilien leben, Kinder gezeugt haben, Kinder groß wurden, Leute starben - das ist ganz schön geschichtsträchtig", sagt Pfarrerin Susanne Brusch.

