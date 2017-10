Die Sterne und noch viel mehr: Das Zeiss-Großplanetarium in Berlin wird 30 Jahre alt. Anlass genug für ein Feierwochenende in dem vor wenigen Monaten frisch renovierten und technologisch neu ausgestatteten Haus.

Das Zeiss-Großplanetarium wird 30 mit einem intergalaktischen Geburtstagsfest für Groß und Klein. Am Sonnabend (7. Oktober) von bis in die Nacht und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr lädt das Haus ein.

Nicht spektakulär, doch konsequent und zielstrebig spielte sich das Haus in den vergangenen zwölf Monaten nach der Neueröffnung im August 2016 zurück in die Herzen der Berliner Sternenkucker. Und das gelang dem Großplanetariums vor allem mit seinem neuen Sternprojektor gepaart mit einer 3D-Software. Die ermöglicht dem Planetarium, in seinem großen Saal das gesamte beobachtbare Universum in die Kuppel zu projizieren. Die große Wissenschaft ganz verschiedener Gebiete – nicht nur der Astronomie – will das Haus vermitteln, allerdings nicht im Sinne akademischer Vorträge, sondern eher als unterhaltende Wissensvermittlung. "Uhrwerk Ozean", "Rätsel des Lebens" oder "Der Regenbogenfisch und seine Freunde" heißen die Veranstaltungen.

Natürlich gehört auch die Raumfahrtgeschichte ins Programm, und natürlich schweigt das Haus nicht über seine Geschichte. Zu der gehört etwa, dass es am 9. Oktober 1987 pünktlich zur 750-Jahr-Feier der Stadt eröffnet wurde - mit Erich Honecker höchstpersönlich.



Natürlich wurde auch Fliegerkosmonaut Sigmund Jähn nicht vergessen, als die Einladungen zur Neueröffnung im vergangenen Jahr verschickt wurden. Heute aber weht dann doch ein deutlich anderer Sternenwind durchs Planetarium: Musik, Unterhaltung und ganz viel Wissen ist dann doch ein klar verschobener Fokus und ein Kontrast zur damals verkündeten "Eroberung des Weltalls".



Intergalaktisch werde das Geburtstagsfest, kündigte das Haus an: Und darum wir an diesem Wochenende im Planetariumssaal und im Kino das "Staunen in Lichtgeschwindigkeit" praktiziert: "Fliegen Sie mit uns in den Weltraum und entdecken Sie das Universum. Kleine Weltall-Forscher können sich zum Alien schminken lassen, in einer Hüpfburg die Schwerkraft testen, Wasserraketen starten und bei einer Planeten-Rallye das Sonnensystem erforschen." Ein Sternengeburtstag auf Augenhöhe.