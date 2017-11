Audio: Kulturradio | 14.11.2017 | Oliver Kranz

125 Jahre Theater am Schiffbauerdamm - Am Berliner Ensemble wird gefeiert – natürlich mit Brecht

18.11.17 | 13:13 Uhr

Das Theater am Schiffbauerdamm in Berlin wird 125. Eigentlich war es mal ein Haus für Boulevardkomödien. Doch heute ist es vor allem mit einem Namen verbunden: Bertolt Brecht. Ein Weggefährte arbeitet dort immer noch. Von Oliver Kranz

Vor 125 Jahren wurde das Theater am Schiffbauerdamm gegründet – für viele das Brecht-Haus schlechthin. 1928 wurde dort die Dreigroschenoper uraufgeführt, 1954 zog das Berliner Ensemble ein. Heute wird das Haus von Oliver Reese geleitet, der nun zu einer großen Geburtstagsparty einlädt. Gefeiert wird natürlich mit Brecht. Zum Jubiläum am 19. November steht "Der kaukasische Kreidekreis" auf dem Programm, inszeniert von Michael Thalheimer. Es ist eine harte, schnelle Produktion – zurechtgestutzt auf die Geschichte der Magd, die im Krieg ein Kleinkind rettet, das sie unter großen Entbehrungen aufzieht. Stefanie Reinsperger spielt sie mit ungeheurer Energie, angefeuert von E-Gitarrenriffs, die ein Musiker live auf die Bühne donnert – ein Brecht fürs 21. Jahrhundert.

Anfangs vor allem Boulevardkomödien

Der "Kreidekreis" war das Stück, das Brecht als erstes auf den Spielplan setzte, als das Berliner Ensemble 1954 am Schiffbauerdamm einzog. In den sechs Jahrzehnten davor wurde in dem Haus ganz anderes Theater gemacht – es wurden vor allem Boulevardkomödien und Operetten gespielt, aber es gab auch theatergeschichtlich wichtige Inszenierungen. "Die erste Direktion war 1893 nach vier Monaten schon wieder pleite“, erklärt der Theaterwissenschaftler Wolfgang Jansen, "aber in diesen vier Monaten fand hier die Uraufführung des Dramas 'Die Weber' statt." Damals hieß das Haus noch Neues Theater. Das Stück von Gerhart Hauptmann, das einen Aufstand in Schlesien beschreibt, wurde von der Zensur für so gefährlich gehalten, dass die Aufführung nur als geschlossene Veranstaltung genehmigt wurde. Heute gilt sie als Meilenstein des Naturalismus.

Max Reinhardt und der Beginn des modernen deutschen Theaters

1903 übernahm Max Reinhardt die Direktion des Theaters und arbeitete parallel als Regisseur. Seine Inszenierung von Shakespeares "Ein Sommernachtstraum", die am 31. Januar 1905 Premiere hatte, gilt als der Beginn des modernen deutschen Theaters. Die Regie, die zuvor eher als ein Handwerk begriffen wurde, um das Bühnengeschehen zu organisieren, wurde als eigenständige Kunstform etabliert. Berühmt wurde die Inszenierung auch durch ihr Bühnenbild. Reinhardt brachte einen echten Wald auf die Bühne, mit rauschenden Blättern, knackenden Ästen und einem erdigen Duft, der die Illusion perfekt machte. Als Reinhardt 1906 an ein anderes Theater wechselte, begann am Schiffbauerdamm die Operettenphase. Die Leitung des Hauses wechselte oft, aber die inhaltliche Ausrichtung des Hauses änderte sich kaum – bis 1928 Ernst Josef Aufricht die Direktion übernahm und die "Dreigroschenoper" von Brecht und Weill herausbrachte. Ein Riesenerfolg. Als das Stück 1933 von den Nazis verboten wurde, war es schon in 18 Sprachen übersetzt und allein in Europa 10.000 Mal aufgeführt worden.

125 Jahre Theater am Schiffbauerdamm

Das Theater am Schiffbauerdamm wird vom Architekten Heinrich Seeling geplant und 1892 eröffnet. Zur Eröffnung gibt es "Iphigenie auf Tauris" von Johann Wolfgang von Goethe.

Max Reinhardt leitet das Theater von 1903 bis 1906. Mit Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy entsteht die Inszenierung von Shakespeares "Ein Sommernachtstraum". Sie macht Reinhardt bekannt.



Die 1928 uraufgeführte "Dreigroschenoper", die Bertolt Brecht mit dem dem Komponisten Kurt Weill verfasst hat, trägt maßgeblich zu seiner Berühmtheit bei. Sie ist der größte Theatererfolg der Weimarer Republik.

1954 zieht das Berliner Ensemble (BE) ins Theater am Schiffbauerdamm. Die Intendanz übernimmt Helene Weigel, die künstlerische Leitung Bertolt Brecht. Das BE wird zum künstlerischen Aushängeschild der DDR. Brecht stirbt 1956 im Alter von 58 Jahren.



Die vergrößerte Drehbühne läuft auf Rädern eines sowjetischen Panzers, die Helene Weigel von der sowjetischen Besatzungsmacht organisiert hat. Ihr Mitwirkung im Stück "Mutter Courage und ihre Kinder" ist legendär, es wird 1961 letztmalig gespielt.

Der Platz vor dem Berliner Ensemble wird 1963 nach Bertolt Brecht benannt.

Heiner Müller übernimmt 1992 die Leitung des Berliner Ensembles.



Nach Müllers Tod 1995 wird Martin Wuttke für acht Monate Intendant des Berliner Ensembles. Er bleibt dem Haus verbunden.



Hier ist er als Arturo Ui zu sehen.

1999 werden zur neuen Intendanz zahlreiche Mitarbeiter entlassen. Sie verabschieden sich nach ihrem letzten Auftritt.

Claus Peymann kommt vom Wiener Burgtheater und übernimmt die Intendanz. Er setzt, wie auch schon in Wien, auch auf Provokationen. Zum Beispiel bietet er demehemaligen RAF-Terroristen Christian Klar einen Praktikumsplatz an.

US-Regisseur Robert Wilson ist dem Haus unter Peymann eng verbunden. Goethes"Faust I und II" mit Musik von Herbert Grönemeyer ist ein spätes Highlight von Wilsons Schaffen am BE.



Nach Claus Peymanns Abgang ist nun seit Beginn der Spielzeit 2017/2018 Oliver Reese der neue Intendant des Berliner Ensembles.

DDR-Führung misstraut Brecht

Aus heutiger Sicht erscheint es ganz logisch, dass Brecht nach seinem Exil ins Theater am Schiffbauerdamm zurückkehrte. Doch es war eher ein Zufall. 1949, als sich Brecht in Ost-Berlin niederließ, waren alle Theater besetzt. Er kam mit seinem frisch gegründeten Berliner Ensemble als Gast im Deutschen Theater unter, doch erst 1954 wurde ihm und seiner Frau Helene Weigel die Leitung des Theaters am Schiffbauerdamm übertragen. "Die Gründe sind einfach", erklärt Wolfgang Jansen. "Brecht war zwar Kommunist, aber war nach Amerika ins Exil gegangen – nicht in die Sowjetunion, wie die führenden Politiker der DDR. Das sorgte für ein gewisses Misstrauen." Auch ästhetisch entsprach Brechts Theater nicht dem, was sich die DDR-Führung vorstellte. Es wurde als "formalistisch" gebrandmarkt – bis das Berliner Ensemble bei Gastspielen in Westeuropa Erfolge feierte. Das Berliner Ensemble wurde ein Anziehungspunkt, für Brecht-Fans aus aller Welt – Zuschauer und Künstler gleichermaßen.

Brecht-Zeitgenosse führt durchs Haus

Damals wurde auch der Schauspieler Werner Riemann an das Haus engagiert, der heute Theaterführungen anbietet. Er ist Brecht und Helene Weigel persönlich begegnet und kann auch über das Gebäude viele Geschichten erzählen – vom Kronleuchter, der einmal pro Jahr zur Reinigung heruntergelassen wird, bis zum Preußenadler über der linken Seitenloge, der mit roter Farbe durchgestrichen ist. "Das hat mit einer Bemerkung von Benno Besson zu tun", erklärt Riemann. "Der hat zu Brecht gesagt: 'Unter diesem Wappen können Sie Ihre proletarische Dramaturgie nicht an den Mann bringen.' Brecht hat nur auf den Denkmalschutz verwiesen, aber unser Grafiker, der Herr Fischer, ist nachts dort hochgeklettert und hat das rote Kreuz drüber gemalt." Brecht hat also nicht, wie heute die Legende behauptet, selbst zum Pinsel gegriffen. Riemann lacht. "Er hat das Kreuz aber auch nicht entfernen lassen." Die Führungen mit Werner Riemann gehören am 18. und 19. November, wenn im Berliner Ensemble das Jubiläum gefeiert wird, fest zum Programm. Abends gibt es den "Kreidekreis" und danach am Samstag eine Party, bei der bei neben mehreren DJs auch der Lebenskünstler und Entertainer Friedrich Liechtenstein auftreten wird.