Neukölln war immer der Ort der Zuschreibungen, der großen plakativen Bilder. Da gab es das große Bild von der Bronx, vom Elend dieser Republik, von der gescheiterten Integration. Und in den letzten Jahren dominiert eher das Bild des Hipster-Town. Unser Haus war eigentlich immer neugierig auf das Leben, den Standort und natürlich auf die Menschen. Wir haben ein deutsch-türkisches Musiktheater miterfunden, in einer Zeit in der es uns ganz wichtig war, zusammen mit Deutsch-Türken und Leuten mit türkischem Hintergrund zu arbeiten. Dann ist der Zug weitergegangen, es gibt Kontakte mit syrischen Komponisten, wir haben im europäischen Umfeld mit Griechen, mit Spaniern und mit Italienern sehr intensiv gearbeitet – das hat unsere Programmatik auch mitbeeinflusst.

Als 2010 die sogenannte Griechenland- und EU-Schulden-Krise hochgeflammt ist, sind wir nach Griechenland gefahren und haben dort mit Musiktheater-Leuten gesprochen. Und daraufhin ist dieser deutsch-griechische Yasou Aida (Adaption der Oper Aida) entstanden. Darin erzählen wir eine Geschichte zwischen Deutschen und Griechen in der EZB.

Das Stück wurde dann nach Thessaloniki eingeladen – in ein riesiges Theater dort, mit 1.000 Plätzen. Erst hat man gesagt: Was wollt ihr hier? Wenn die Scala kommt, vielleicht – aber ihr… Am Ende war das Theater viermal rappelvoll und das Stück wurde dann auch zum "Athens & Epidaurus Festival" eingeladen. Es gab dann ein Nachgespräch, in dem klar wurde: Wir hatten da etwas Gesellschaftliches in die Kunst hineingetragen, was sich sonst immer wie ein Fremdkörper anfühlt, aber da war es auf einmal nachvollziehbar und ganz organisch. Ein paar von den Mitwirkenden sind jetzt auch an der Staatsoper Athen dauerhaft beschäftigt.