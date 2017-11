Aleppo-Busse ragen ab heute in den Berliner Himmel

Anti-Kriegs-Skulptur am Brandenburger Tor

Drei Busse aus dem syrischen Aleppo werden am Freitagmorgen hochkant vor dem Brandenburger Tor aufgestellt. Die Anti-Kriegs-Skulptur "Monument" des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni hatte zuvor in Dresden massive Gegenwehr ausgelöst.

Zwölf Meter hoch sollen die drei Busse der Kunst-Installation "Monument" dann in den Berliner Himmel ragen. Die Installation wird ab dem 11. und bis zum 26. November vor dem Brandenburger Tor im Rahmen des diesjährigen Herbstsalons gezeigt, für den das Maxim Gorki Theater zuständig ist. Die umstrittene Skulptur des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni ist eines der zentralen Werke des Herbstsalons. Insgesamt werden rund 100 Werke weiterer Künstler gezeigt.

Der Aufbau der raumgreifenden Installation auf dem Platz des 18. März beginnt am Freitagmorgen und soll nach Angaben des Gorki Theaters gegen 18 Uhr beendet sein.

In Dresden haben sie für erhitzte Auseinandersetzungen gesorgt: die drei "Aleppo-Busse" des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni vor der Frauenkirche. Das Mahnmal gegen den Krieg in Syrien wurde nun abgebaut und kommt nach Berlin.

Die Kunst-Installation symbolisiert Barrikaden aus Bussen, hinter denen sich Zivilisten im syrischen Aleppo vor Scharfschützen versteckten. Das Kunstwerk gehört dem Kunsthaus Dresden und stand von Anfang Februar bis April dieses Jahres vor der Dresdner Frauenkirche. Dort hatte die Skulptur massive Proteste hervorgerufen. Vor allem Anhänger der fremdenfeindlichen "Pegida"-Bewegung sahen das Gedenken gestört, mit dem jedes Jahr am 13. Februar an die Zerstörung der sächsischen Metropole erinnert wird. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), der die Errichtung des Kunstwerks unterstützt hat, wurde persönlich dafür angegriffen und erhielt von Gegnern sogar Morddrohungen.

In Berlin ist Kultursenator Klaus Lederer (Linke) Schirmherr des "Monuments". Er lobte, dass die Skulptur an einem Ort aufgestellt werde, wo sich historische und aktuelle Linien bündeln, "die für die freiheitliche und demokratische Tradition, für die erkämpften und friedlich errungenen Freiheitsrechte stehen". Das Kunstwerk solle "uns in Gespräche und Austausch bringen darüber, wie Zerstörung, Leid und Krieg überwunden werden können und Versöhnung möglich ist", sagte Lederer.