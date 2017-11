Ralf Stegener Montag, 27.11.2017 | 11:20 Uhr

In dieser Stadt scheint alles möglich zu sein.

Schrottbusse am Brandenburger Tor, Austellungen über den Leidensweg von Drogendealern, die sich auf ihrer Flucht Fluchthelfern bedienten, die sie jatzt mit dem Drogenhandel bezahlen und zu allem Übel noch die Drogenverherrlichung durch einen Barden in einem Musicals. Es scheint zum Lokalkolorit zu gehören, in einer Stadt, der es an international bekannten Künstlern mangelt, wenigstens die national, eher, räumliche begrenzen, Künstler ein Sockel zu bieten.

Dafür gibt die Stadt Geld aus, das an anderer Stelle fehlt.