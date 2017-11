Eine Ausstellung über Drogendealer in Berliner Parks sorgt schon im Vorfeld für Aufregung. "Andere Heimaten" würde das Thema Drogen glorifizieren, so die Kritik aus Politik und Medien. Die Kulturstadträtin aber hält tapfer dagegen. Von Nadine Kreuzahler

"Andere Heimaten - Herkunft und Migrationsrouten von Drogenverkäufern in Berliner Parks", so nüchtern ist der Titel der Ausstellung. Die Diskussion drum herum kochte dagegen schon im Vorfeld hoch.



"Das gibt's nur in Berlin - Museum feiert Drogendealer!", titelte die Bild-Zeitung vor ein paar Wochen. Stein des Anstoßes waren zunächst einige Sätze in der Ankündigung, verfasst vom Künstler selbst. Für die Öffentlichkeit, Politik und die Medien, so hieß es darin, sei der Drogenverkäufer "Sündenbock und Projektionsfläche für kollektiven Hass". Und: "Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Widerstände arbeiten Drogenverkäufer unerschrocken und tapfer im öffentlichen Raum." Wenn auch letzterer Satz mittlerweile aus der Ankündigung verschwunden ist.