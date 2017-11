Es ist mehr als drei Meter hoch, gut mit einer Strickleiter zu besteigen, es ist weich und warm und friedlich: das Riesenschaf in der Mitte des Raumes. Johann Jörg hat es mit seinen Studenten aus der Bühnenbildklasse der TU Berlin für die Ausstellung "100 Prozent Wolle" im Museum Europäischer Kulturen geschaffen. Es besteht aus verschiedenen Fellen - dem Urmaterial der Wolle -, aus Teppichen und Wollplaids. "Sie können wunderbar am Schafrand liegen und ein Buch lesen, ihre Kinder können auf das Schaf steigen, man kann Selfies machen. Wir wollten mit dem Schaf einen Punkt für das haptische Erleben setzen.", erklärt Jörg.

Auch im Museum Europäischer Kulturen sind alle Besucher eingeladen, selbst die Nadeln klappern zu lassen, sagt Elisabeth Tietmeyer, die Direktorin des MEK: "Die Ausstellung widmet sich Familien, die aus Älteren und Jüngeren bestehen. Es geht darum sich auszutauschen, dass die Älteren denJjüngeren etwas beibringen, also wie man zum Beispiel handarbeitet. Das lernt man ja in den Schulen gar nicht mehr. Das ist unser Ansinnen: Die Möglichkeit zu bieten sich auszutauschen und aktiv zu werden."

Im zentralen Raum hängen Strickwaren von der Decke, mit Kopfhörern können die Besucher lauschen, welche Beziehungen die Besitzer zu ihren Pullovern oder Ponchos haben.

Im letzten Raum assoziiert eine künstlerische Installation alle Bilder rund um die Tiere, auch die unangenehmen mit Schermaschinen und Massenschafhaltungen. Wer all die Facetten der Wollveredelung betrachtet, die Liebe und Mühe, bis ein Kleidungsstück fertig gestrickt oder gehäkelt, gewebt oder gestickt wird, der schüttelt sich bei dem Gedanken, dass einige riesige billige Textilketten tonnenweise ihre Ware vernichten, um Platz zu machen für immer Neues. Primark, Kik, H&M oder Zara stehen für Massenproduktionen in Asien, für das Gegenteil von Nachhaltigkeit und Respekt gegenüber der Natur. Genau aus diesem Grund ist die Geschichte und Gegenwart der Wolle ein so aktuelles Thema, erklärt Tietmeyer: "Es ist ein Bewusstsein, das immer stärker wird, dass man auch eine Slow Fashion haben will, nicht nur die Fast Fashion. Primark ist Fast Fashion, aber man möchte zurück und besinnt sich auf das Frühere."