Leoniden-Schauer beim New Music Award

Die Band Leoniden aus Schleswig-Holstein begeistert seit einiger Zeit auf deutschen Festivals. Am Freitag gewann sie den New Music Award. Das Berliner Duo Milliarden konnte einen Platz auf dem Treppchen ergattern.

Die Band Leoniden hat den New Music Award gewonnen. Die fünf Musiker überzeugten am Freitagabend die Jury beim Finale in Berlin. Nach einem Punktegleichstand wurden Bausa und Woman für den zweiten Platz geehrt. Die Berliner Band Milliarden wurde Dritter.

In den vergangenen Wochen hatten die jungen Radioprogramme der ARD die talentiertesten Newcomer gesucht und neun Musiker und Bands für die Auszeichnung nominiert.

Der New Music Award ist eine gemeinsame Initiative der rbb-Welle Radio Fritz und acht weiteren Sendern. Über die Gewinner entschied eine Fachjury, zu der auch die Rapper Kaas und Tua von der Band Die Orsons gehörten. Im vergangenen Jahr hatte die Münchner Band Kytes den New Music Award gewonnen.