Bauhaus-Denkmal in Bernau ist jetzt offiziell UNESCO-Welterbe

Gelber Backstein und klare Linien: Das Gebäudeensemble der ehemaligen Gewerkschaftsschule in Bernau zeigt deutlich seine Bauhaus-Herkunft. Und deshalb gehört es seit Samstag auch ganz offiziell zum UNESCO-Welterbe Bauhaus.

Mit einem Festakt ist die ehemalige Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) in Bernau (Barnim) offiziell in das Unesco-Welterbe aufgenommen worden. Ein Vertreter des Auswärtigen Amtes habe am Samstag die entsprechende Urkunde überreicht, teilte das Brandenburger Kultusministerium mit. Damit ist das Areal Teil des Welterbes Bauhaus.