Ich mag ja das Lido. Der Club in Kreuzberg ist gemütlich und hat eine exzellente Akustik - perfekt für den Auftakt zum Jazzfest. Doch Festival-Chef Richard Williams kann sich noch so sehr um eine Öffnung des Festivals bemühen, auch die indische Vokalakrobatin Amirtha Kidambi und Steve Lehman mit seinem britisch-senegalesischen Hip Hop-Projekt Sélébéyone können sich noch so abrackern: Für die meisten Festival-Besucher geht es erst los, wenn sie auf den fahlgelben Polstern im Haus der Berliner Festspiele Platz genommen haben.

Das Stammhaus in Wilmersdorf hat auch irgendwie sein immer gleiches Stammpublikum - und das verschränkt die Arme und guckt böse. Da vorne steht nämlich Tyshawn Sorey, der erste Artist in Residence in der Geschichte des Jazzfestes. Zusammen mit Cory Smythe am Klavier und Chris Tordini am Bass löst der schwergewichtige Schlagzeuger die gewohnten Klangstrukturen auf und entwickelt unendlich langsam seine eigene Vorstellung von Improvisierter Musik. Tupft mal hier, drischt mal dort.