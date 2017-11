Video: rbb Aktuell | 17.11.2017 | Raiko Thal

Bremer Fernsehpreis für rbb - Abendschau gewinnt Recherche-Preis für Amri-Beiträge

17.11.17 | 23:00 Uhr

Gleich dreimal ist der rbb am Freitagabend für besondere Leistungen im Regionalfernsehen ausgezeichnet worden. Der Preis für die "Beste Recherche" ging an die Abendschau und ihre Reporter für ihre Berichterstattung über den Berlin-Attentäter Anis Amri.



Ein großes Lob wurde am Freitagabend der rbb-Abendschau und ihren Autoren Norbert Sigmund, Joachim Goll, Susanne Opalka und Thorsten Mandalka zuteil. Beim Bremer Fernsehpreis wurden sie für die fortlaufende Berichterstattung im Terrorfall Anis Amri mit dem Preis für die "Beste Recherche" 2017 ausgezeichnet.

Das Team der rbb-Abendschau bei der Preisverleihung in Bremen

"Wenn Redakteure Experten sind"

Nach dem Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016 hätte ganz Deutschland "auf die Hauptstadt und ihre merkwürdigen Ermittler" geschaut - wobei die rbb-Reporter immer am Ball geblieben seien, heißt es in der Begründung der Jury unter Leitung von ARD-Moderator Frank Plasberg. "Neue Fakten über Schlamperei werden nachvollziehbar aufbereitet. Reporterglück? Nein! Investigativen Journalismus in dieser Dichte gibt es nur, wenn Redakteure Experten sind, sich im ganzen Sender zusammenschließen und einen guten Draht zu Informanten haben", heißt es weiter.

Sonderpreis für "Ansichtssache"

Auch der Sonderpreis der Jury in der Kategorie "Worauf wir besonders stolz sind" geht in diesem Jahr an die rbb-Abendschau und ihr Format "Ansichtssache". Kommentare, so formuliert es die Jury, seien im Fernsehen immer eine Herausforderung. Da sie bildlich nicht besonders anregend seien, würden sie in vielen Regionalprogrammen kaum noch auftauchen. "Florian Eckardt und Ralf Ayen treten den Beweis an, dass das nicht so bleiben muss. Durch den kreativen Einsatz von Grafik, der den Text stützt, ist 'Ansichtssache' visuell attraktiv und unterhaltsam."

Meinungsstarkes Format: "Ansichtssache" in der rbb-Abendschau

Darüber hinaus hätten die Autoren den Mut, ihre Meinung auch deutlich zu sagen. Argumente würden nicht langatmig abgewogen; stattdessen könnten die Zuschauer in den sozialen Medien schreiben, was sie stört, was ihnen fehlt, was sie selbst denken. "Endlich haben Redakteure wieder die Möglichkeit, Diskussionen anzuzetteln", urteilt die Jury.



"zibb" für Zuschauerbeteiligung ausgezeichnet

Besonders freuen darf sich auch die zibb-Redaktion beim rbb in Potsdam. Sie erhielt den Preis in der Kategorie "Gelungenste Zuschauerbeteiligung". Zur Begründung heißt es: "Wenn einer hartgesottenen Jury beim Ansehen von Beiträgen vor Rührung die Tränen in die Augen steigen, dann müssen diese Beiträge etwas Besonderes sein." So sei dem "Herzenssache"-Team von zibb auch etwas ganz Besonderes gelungen.

"Herzenssache": zibb-Reporterin Janna Falkenstein

Auf den Aufruf, Menschen "Danke" zu sagen, habe es Hunderte von Zuschriften gegeben. Eindrücklich werde die Reihe jedoch vor allem wegen der Art, wie die Geschichten komponiert sind und wegen Reporterin Janna Falkenstein. "Unprätentiös, einfühlsam, zurückgenommen, dabei aber sehr sympathisch, 'öffne' sie die Menschen. Eine Reihe, die offenbar nicht nur die Jury ins Herz getroffen hat."

Den Bremer Fernsehpreis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974. Der Preis gilt als maßgebliche Auszeichnung für regionale deutschsprachige Fernsehprogramme. Radio Bremen organisiert den Wettbewerb der Fernsehregionalprogramme im Auftrag der ARD. Hier alle Gewinner des Jahres 2017 auf einen Blick:



Beste Sendung

"Hallo Niedersachsen" vom 27. Juli 2017, NDR, Hannover



Bester Einzelbeitrag

Dildokreuz an St. Stephani, "buten un binnen" vom 11. November

2016, Radio Bremen, Bremen



Beste Moderation

Anne Willmes, "Lokalzeit" vom 15. Juni 2017, WDR, Essen



Worauf wir besonders stolz sind (zwei erste Plätze):

- #ausgesetzt, "Aktuelle Stunde" vom 5. April 2017, WDR, Düsseldorf,

- Wo bin ich? Naturkundemuseum, "MDR Sachsen-Anhalt heute" vom 25.

September 2016, MDR, Magdeburg

Sonderpreis: Ansichtssache, "Abendschau" vom 22. März 2017, rbb, Berlin



Beste Recherche (zwei erste Plätze)

- Anis Amri, "Abendschau" ab Januar 2017, rbb, Berlin

- Medikamentenversuche an Heimkindern, "Schleswig-Holstein Magazin" vom

11.10.2016, NDR, Kiel



Gelungenste Zuschauerbeteiligung

Herzenssache - Lieblingsmenschen Danke sagen, "zibb" vom 5. Dezember 2016, rbb, Potsdam