Die Keramikkünstlerin Hedwig Bollhagen (1907-2001) wird posthum Ehrenbürgerin der Stadt Velten (Oberhavel). Die Ehrenbürgerwürde soll am 110. Geburtstag Bollhagens am Freitag bei einem Festakt verliehen werden, teilte das Ofen- und Keramikmuseum Velten am Mittwoch mit.

In Berlin wird der 110. Geburtstag von Hedwig Bollhagen ebenfalls gefeiert. Die Studio Galerie in Friedrichshain, nach eigenen Angaben wichtigster "HB-Händler", eröffnet am Freitag ebenfalls eine Sonderausstellung.

Hedwig Bollhagen wurde am 10. November 1907 in Hannover geboren. In der NS-Zeit übernahm sie unter umstrittenen Umständen die Werkstatt einer verfolgten jüdischen Keramikerin in Marwitz bei Velten. Dort blieb Bollhagen auch nach der Verstaatlichung in der DDR künstlerische Leiterin.

Die Keramikerin starb am 8. Juni 2001 in Marwitz und wurde in Hannover beigesetzt. Sie wurde unter anderem bei der Pariser Weltausstellung 1937 mit der Goldmedaille, in der DDR mit dem Vaterländischen Verdienstorden und in der Bundesrepublik mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Ihr Nachlass steht unter Denkmalschutz.