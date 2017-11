Rund 50 Filmtitel des Filmbestands aus dem Nachlass von Bertolt Brecht sind digitalisiert und können ab Januar in der Archivdatenbank der Akademie der Künste in Berlin recherchiert werden. Damit sei die Sicherung von Brechts Filmerbe abgeschlossen, teilte die Akademie am Freitag mit.

Unter den Arbeiten findet sich nach Angaben der Akademie auch bisher unbekanntes Filmmaterial, das erst im Zuge der Aufarbeitung der Sammlung von den Projektmitarbeitern entdeckt worden ist: so etwa eine Fernsehaufzeichnung aus dem Berliner Ensemble der Brechtschen Inszenierung des Stücks "Mutter Courage und ihre Kinder" von 1957; oder eine Filmrolle mit Aufnahmen der "Galileo"-Aufführung von 1947 in New York mit Charles Laughton in der Hauptrolle.

Mit Abschluss des Projekts sei der Filmbestand erstmals in seiner Gänze recherchier-, sicht- und nutzbar, teilte die Akademie der Künste mit. Einen ersten Eindruck der Digitalisierungsaufgabe kann man derzeit in der Akademieausstellung "Benjamin und Brecht. Denken in Extremen" am Hanseatenweg gewinnen. Dort ist, mit einer in Einzelbildschaltung aufgenommenen Aufführung von "Mann ist Mann" aus dem Jahr 1931, die früheste überlieferte filmische Dokumentation eines Theaterstücks von Brecht, zu sehen. Am 5. Dezember will die Akademie der Künste das Projekt sowie ausgewählte Filmausschnitte aus dem digitalisierten Bestand vorstellen.