2012 wurde die gesamte Kunstsammlung Gurlitt als Raubkunst beschlagnahmt. Der Journalist Maurice-Philip Remy hat jetzt in Berlin sein Buch "Der Fall Gurlitt" vorgestellt. Seine These: Es war gar keine Raubkunst. Maria Ossowski hat mit Remy gesprochen.

Denn bislang bestätigt sind, das ist ein Faktum, ganze sechs Bilder, die eindeutig Raubkunst waren. "Max Liebermanns 'Zwei Reiter am Strand', 'Femme assise' von Matisse, die Zeichnung 'Das Innere einer gotischen Kirche' von Menzel, eine Zeichnung von Spitzweg, die sehr schöne Paris-Ansicht 'Das Klavierspiel' von Pissaro – und letzte Woche kam noch ein Bild von Couture dazu", zählt Remy auf. "Vier davon sind mittlerweile an die Alteigentümer zurückgegeben worden. Das ist ein großer Erfolg, denn grundsätzlich unterstütze ich das wahnsinnig, da bin ich vollkommen auf der Seite der Alteigentümer."

Die bayrische Zollfahndung war auf Cornelius Gurlitt aufmerksam geworden, ließ ihn überwachen und beschlagnahmte die Bilder. Der 80-jährige Mann wies Symptome eines Messies auf, er war verwirrt. Obwohl die Unschuldsvermutung galt, nannte ihn der "Focus" bei vollem Namen. Das ist für Remy absolut ungerechtfertigt gewesen. "Die hätten nie in die Wohnung rein gedurft, sie hätten nicht beschlagnahmen dürfen. Sie haben ausgenutzt, dass der alte Mann physisch und psychisch krank war, sich nicht wehren konnte, sich keinen Anwalt nahm", sagt Remy. "Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen haben sie dann durchgestochen an die Presse – das heißt, der 'Focus' hat von irgendjemandem aus dem Ermittlerteam seine Informationen bekommen." Er holt noch einmal tief Luft und fährt fort: "Sie haben die Unschuldsvermutung mit Füßen getreten – und dann haben sie ihn bedrängt, seine Bilder ohne Rechtsgrundlage ins Internet gestellt als raubkunstverdächtig."

Remys These ist heftig: Gurlitt sei 2014 gestorben, weil die Öffentlichkeit ihn quasi zu Tode gehetzt habe. Und das Staatsministerium für Kultur besäße nicht die Größe, sich zu entschuldigen und zuzugeben, dass die bayrischen Behörden und später die eingesetzte Task Force zur Klärung der Bildherkünfte völlig überreagiert hätten. Warum? "Weil sonst alles Tun und Treiben der Task Force, die Millionen an Steuergeldern, die da rausgeflossen sind und das Unrecht, das am Anfang der Beschlagnahmung stand, nicht mehr zu rechtfertigen gewesen wären", antwortet Remy. "Diese Sammlung ist von Anfang an als verdächtiger dargestellt worden, als sie es war, um die Maßnahmen zu rechtfertigen. Ich glaube, bei der Task Force herrscht mittlerweile auch Einigkeit darüber, dass das Ergebnis eine Blamage war."

Das ist richtig, aber Remy blendet aus, welch riesiger internationaler Druck auf der Bundesregierung lastete, als die Affäre öffentlich wurde - und dass 2013 niemand wissen konnte, wie viele Bilder wirklich geraubt oder erpresst worden waren. Daher musste eine Task Force eingesetzt werden, um genau dies zu prüfen.