Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 08.11.2017 | 15:17 Uhr

Ich verstehe die Analogie des Künstlers und finde überhaupt nichts Verwerflicheres daran, sie unweit des Berliner Brandenburger Tores zeitbefristet aufzustellen. Die Aktion soll ja Befremden auslösen.



Dennoch glaube ich, dass die Analogie teilweise nicht ganz trifft, in etwa so viel und so wenig wie die in Drahtgittern eingehausten Schreibmaschinen eines US-amerikanischen Künstlers vor etlichen Jahren. Da war es die Drangsalierung von Schriftstellern, hier, am Beispiel von Aleppo ist es der Stillstand des öffentlichen Lebens.



Was bei den gefangengenommenen Schreibmaschinen seinerzeit nicht verfing, war die Symbolik. In den USA galten Schreibmaschinen als Arbeitsgerät eines freien Schriftstellers, bei uns, zur NS-Zeit, waren sie Arbeitsgeräte der NS-staatlichen Verwaltung, während die gute alte Feder als Zeichen des freien Schriftstellers galt und gilt.



Busse spielen in Berlin nicht die zentrale Rolle wie in Aleppo. Eher schon U-,S- und Straßenbahnen.