In der aufgeregten Mitte Berlins gibt es einen Ort, um den sich Legenden ranken und an dem die Zeit stehen geblieben scheint. Seit über 100 Jahren ist Clärchens Ballhaus eine Institution. Und das aus gutem Grund, erklärt Filmemacherin Maria Wischnewski.

Maria Wischnewski: Genau. Herr Bühler war ihr Mann und hat das Ballhaus 1913 zusammen mit seiner Frau Clärchen gegründet. Er war doppelt so alt wie sie – sie war 25 und er war 50 Jahre alt – und sie hat recht früh die Führung übernommen. Aber lange bevor der Name offiziell wurde, hieß es im Volksmund schon Clärchens Ballhaus.

Viele Männer blieben im Krieg oder kamen schwerbeschädigt zurück, und die Frauen übernahmen das Ruder. Aus der Not wurde dann eine große Kraft.

Für ihn ist das ein ganz wichtiger Teil seines Lebens. Er hat seine Großmutter sehr geliebt, ist in diesem Ballhaus aufgewachsen. Er hat warme, starke Erinnerungen an Clärchen und hat vorher noch nie öffentlich gesprochen. Das war wirklich Arbeit, ihn zu überzeugen, dass er mir vertrauen und sich mit seinen Geschichten, Fotos und Filmaufnahmen in meine Hände begeben kann. Daraus wurde fast eine Art Freundschaft.